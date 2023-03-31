В Белгороде суд заново рассмотрит спор регоператора и перевозчика мусора «Эконтранс» за 222 млн рублей

Арбитражный суд Центрального округа отменил решения предыдущих инстанций и отправил на новое рассмотрение в белгородский арбитраж дело о взыскании с регоператора Белгородской области «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) 222,5 млн руб. Мотивировочная часть решения кассации в документации еще не отражена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Долг с регоператора в ноябре 2022 года взыскала занимающая транспортировкой отходов компания «Экотранс». Он образовался по договорам на вывоз мусора из Белгорода, Белгородского и Корочанского районов, Старооскольского и Яковлевского городских округов.

Из решения первой инстанции следует, что ЦЭБ и «Экотранс» договорились учитывать мусор, «исходя из количества и объема контейнеров для накопления». Однако затем регоператор начал считать услугу, «исходя из массы отходов, принятой на объектах захоронения, согласно данным весового контроля, и из плотности ТКО». Рассматривающая жалобу регоператора кассация запросила дополнительные документы, после чего вынесла решение о пересмотре дела.

Расхождения в расчетах у ЦЭБа и его подрядчиков начались с лета 2022 года. До этого расчет платы шел по кубометрам, однако затем регоператор решил считать мусор в тоннах. Взаимные претензии уже превысили 1 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» - «Мусором забили суд».

Александр Прытков