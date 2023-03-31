Рецепты самарских поваров

Рецепт от шеф-повара Lotte Hotel Samara Виктора Струкова
Виктор Струков, шеф-повар Lotte Hotel Samara
Зеленый салат с авокадо в азиатском стиле
Для 1 порции понадобится:
- 1 авокадо хаас
- 50 г молодой капусты
- 50 г соевых бобов эдамаме
- 80 г кенийской фасоли
- 50 г свежих огурцов
- 50 г молодого цуккини
- 1 ст.л. жареных тыквенных семян
- 1 ч.л. семян чиа
- 1 пучок салата на ваш выбор
Для заправки нам понадобится:
- 1 головка чеснока
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. терияки
- 6 ст.л. оливкового масла E.V.
- Сок половины лимона
- 1 ч.л. натертого имбиря
- 1 ст.л меда
Яркий зеленый боул-салат — гастрономический тренд и серьезный экспериментальный плацдарм: при кажущейся простоте в рецепте важна каждая мелочь.
Медово-горчичная заправка. Срезать край чеснока, чтобы открылись зубчики, завернуть в фольгу и запекать в духовом шкафу около часа при 160 °С. Смешать все жидкие ингредиенты в блендере, добавить мякоть запеченного чеснока, сок лимона и мед, перемешать до однородного состояния и убрать в холодильник на 30 минут.
Рецепт приготовления салата. Огурец, цуккини и капусту нарезать тонкими слайсами. Кенийскую фасоль и бобы бланшировать в соленой воде 3–5 минут. Листья салата нарвать произвольно. Авокадо очистить и разделить на 2 половинки.
Все продукты выложить на тарелку, заправить получившимся соусом, украсить семенами тыквы и чиа.
Приятного аппетита!
Рецепт от шеф-повара ресторана «Своя среда» Александра Нефедова
Александр Нефедов, шеф-повар ресторана «Своя среда»
Салат с осьминогом
- Осьминог — 50 г
- Сыр «Камамбер» — 15 г
- Картофель молодой — 50 г
- Томаты свежие — 30 г
- Яйцо-пашот — 1 шт.
- Масло оливковое — 20 г
- Микс-салат (Айсберг-Романо) — 20 г
- Рисовая бумага — 10 г
- Лимон свежий — 30 г
- Микрозелень — 2 г
- Смесь пряных трав, соль по вкусу
Сыр «Камамбер» опаливаем огнем и смешиваем с молодым картофелем, заранее обжаренным на растительном масле с ароматными травами и чесноком. Отвариваем осьминога в подсоленной воде и перекладываем его в сформированную из рисовой бумаги корзинку, добавляем дольки томатов, яйцо-пашот, салатный микс и микрозелень. Сбрызгиваем лимоном.
Блюдо готово, дополняем его бокалом любимого напитка и наслаждаемся неповторимым вкусом!