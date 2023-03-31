Рецепты самарских поваров

Рецепт от шеф-повара Lotte Hotel Samara Виктора Струкова

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Виктор Струков, шеф-повар Lotte Hotel Samara



Зеленый салат с авокадо в азиатском стиле

Для 1 порции понадобится:

1 авокадо хаас

50 г молодой капусты

50 г соевых бобов эдамаме

80 г кенийской фасоли

50 г свежих огурцов

50 г молодого цуккини

1 ст.л. жареных тыквенных семян

1 ч.л. семян чиа

1 пучок салата на ваш выбор

Для заправки нам понадобится:

1 головка чеснока

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. терияки

6 ст.л. оливкового масла E.V.

Сок половины лимона

1 ч.л. натертого имбиря

1 ст.л меда

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Яркий зеленый боул-салат — гастрономический тренд и серьезный экспериментальный плацдарм: при кажущейся простоте в рецепте важна каждая мелочь.

Медово-горчичная заправка. Срезать край чеснока, чтобы открылись зубчики, завернуть в фольгу и запекать в духовом шкафу около часа при 160 °С. Смешать все жидкие ингредиенты в блендере, добавить мякоть запеченного чеснока, сок лимона и мед, перемешать до однородного состояния и убрать в холодильник на 30 минут.

Рецепт приготовления салата. Огурец, цуккини и капусту нарезать тонкими слайсами. Кенийскую фасоль и бобы бланшировать в соленой воде 3–5 минут. Листья салата нарвать произвольно. Авокадо очистить и разделить на 2 половинки.

Все продукты выложить на тарелку, заправить получившимся соусом, украсить семенами тыквы и чиа.

Приятного аппетита!

Рецепт от шеф-повара ресторана «Своя среда» Александра Нефедова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нефедов, шеф-повар ресторана «Своя среда»

Александр Нефедов, шеф-повар ресторана «Своя среда»



Салат с осьминогом

Осьминог — 50 г

Сыр «Камамбер» — 15 г

Картофель молодой — 50 г

Томаты свежие — 30 г

Яйцо-пашот — 1 шт.

Масло оливковое — 20 г

Микс-салат (Айсберг-Романо) — 20 г

Рисовая бумага — 10 г

Лимон свежий — 30 г

Микрозелень — 2 г

Смесь пряных трав, соль по вкусу

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Сыр «Камамбер» опаливаем огнем и смешиваем с молодым картофелем, заранее обжаренным на растительном масле с ароматными травами и чесноком. Отвариваем осьминога в подсоленной воде и перекладываем его в сформированную из рисовой бумаги корзинку, добавляем дольки томатов, яйцо-пашот, салатный микс и микрозелень. Сбрызгиваем лимоном.

Блюдо готово, дополняем его бокалом любимого напитка и наслаждаемся неповторимым вкусом!