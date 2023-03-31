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Рецепты самарских поваров

Рецепт от шеф-повара Lotte Hotel Samara Виктора Струкова

Виктор Струков, шеф-повар Lotte Hotel Samara

Виктор Струков, шеф-повар Lotte Hotel Samara

Виктор Струков, шеф-повар Lotte Hotel Samara

Зеленый салат с авокадо в азиатском стиле

Для 1 порции понадобится:

  • 1 авокадо хаас
  • 50 г молодой капусты
  • 50 г соевых бобов эдамаме
  • 80 г кенийской фасоли
  • 50 г свежих огурцов
  • 50 г молодого цуккини
  • 1 ст.л. жареных тыквенных семян
  • 1 ч.л. семян чиа
  • 1 пучок салата на ваш выбор

Для заправки нам понадобится:

  • 1 головка чеснока
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. терияки
  • 6 ст.л. оливкового масла E.V.
  • Сок половины лимона
  • 1 ч.л. натертого имбиря
  • 1 ст.л меда

Яркий зеленый боул-салат — гастрономический тренд и серьезный экспериментальный плацдарм: при кажущейся простоте в рецепте важна каждая мелочь.

Медово-горчичная заправка. Срезать край чеснока, чтобы открылись зубчики, завернуть в фольгу и запекать в духовом шкафу около часа при 160 °С. Смешать все жидкие ингредиенты в блендере, добавить мякоть запеченного чеснока, сок лимона и мед, перемешать до однородного состояния и убрать в холодильник на 30 минут.

Рецепт приготовления салата. Огурец, цуккини и капусту нарезать тонкими слайсами. Кенийскую фасоль и бобы бланшировать в соленой воде 3–5 минут. Листья салата нарвать произвольно. Авокадо очистить и разделить на 2 половинки.

Все продукты выложить на тарелку, заправить получившимся соусом, украсить семенами тыквы и чиа.

Приятного аппетита!

Рецепт от шеф-повара ресторана «Своя среда» Александра Нефедова

Александр Нефедов, шеф-повар ресторана «Своя среда»

Александр Нефедов, шеф-повар ресторана «Своя среда»

Александр Нефедов, шеф-повар ресторана «Своя среда»

Салат с осьминогом

  • Осьминог — 50 г
  • Сыр «Камамбер» — 15 г
  • Картофель молодой — 50 г
  • Томаты свежие — 30 г
  • Яйцо-пашот — 1 шт.
  • Масло оливковое — 20 г
  • Микс-салат (Айсберг-Романо) — 20 г
  • Рисовая бумага — 10 г
  • Лимон свежий — 30 г
  • Микрозелень — 2 г
  • Смесь пряных трав, соль по вкусу

Сыр «Камамбер» опаливаем огнем и смешиваем с молодым картофелем, заранее обжаренным на растительном масле с ароматными травами и чесноком. Отвариваем осьминога в подсоленной воде и перекладываем его в сформированную из рисовой бумаги корзинку, добавляем дольки томатов, яйцо-пашот, салатный микс и микрозелень. Сбрызгиваем лимоном.

Блюдо готово, дополняем его бокалом любимого напитка и наслаждаемся неповторимым вкусом!

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