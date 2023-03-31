Новые, яркие, интересные

Рестораны, гастрономические бутики, места отдыха не только гибко подстраиваются под современные реалии, но и удивляют жителей города интересными форматами и коллаборациями.

«Ливингстон»

Самара, ул. Ново-Cадовая, 106г, корп. 1

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Уникальный ресторан-путешествие от ассоциации ресторанов Milimon Family. Заведение носит имя известного путешественника и исследователя Африки — Давида Ливингстона. Бренд-шеф Марк Стаценко и шеф-повар Сергей Корнев объединили кухни Африки и Ближнего Востока и создали меню со вкусами далеких путешествий, специй и ароматов.

В ресторане есть эксклюзивное для Самары пространство chef’s table. Уникальность такого формата состоит в том, что за шефским столом в камерной обстановке собирается 15 гостей, они становятся зрителями и участниками гастрономического шоу. Ужины готовятся разными шефами, сет, как правило, состоит из 7-8 курсов блюд в сопровождении вин и напитков. У гостей есть возможность наблюдать за процессом создания блюд и проникнуться идеологией и философией шеф-повара. Ужины на chef’s table проводятся несколько раз в месяц. Посетив шефский стол, вы гарантированно получите новый опыт гастрономических эмоций и совершите путешествие по ярким вкусам разных стран.

Prosecco9

Самара, 9-я просека, 5-я линия (территория санатория «Самарский»)

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Заведение входит в портфель ресторанной группы Станислава Горчакова «Горсовет». В мае 2021-го в курортной зоне города, на территории санатория «Самарский», открылся ресторан в эко-локации «Prosecco9». Стильный авторский интерьер разработан московскими дизайнерами. В ресторане 2 зала: основной до 200 мест и караоке-зал для вечеринок до 50 мест. Весной откроется летняя веранда с потрясающим видом на голубые ели. Кухня представлена блюдами европейской кухни с локальными акцентами. Дополнительный колорит меню составляют свежайшие живые морепродукты из аквариума: устрицы, морские ежи, крабы. Завтраки каждый день с возможностью заказать игристое с 9.00. Особую атмосферу создают живая музыка и камерные вечера винного клуба.

Приглашаем отметить красивое торжество в стильном ресторане в эко-локации.

«Тихая гавань»

Тольятти, полуостров Копылово, ул. Бурлацкая, 11а

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База отдыха «Тихая гавань» — уютный современный туристический комплекс, расположенный на одном из самых живописных берегов реки Волги полуострова Копылово в г. Тольятти.

Комплекс «Тихая гавань» имеет собственную береговую линию, стоянку лодок и катеров. На территории базы отдыха находятся экологичные срубовые коттеджи, открытый бассейн, ресторан.

Здесь комфортно проводить тренинги, семинары, свадьбы, активные мероприятия, тимбилдинги.

Mr. Hadson

Самара, набережная, ул. Максима Горького, 82

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Ресторан Mr. Hadson находится на первой линии Волги в центральной части города. Интерьер выдержан в английском стиле. В ресторане огромные залы с балконами, где одновременно можно проводить мероприятия на 10 и 250 персон с комфортом для всех. Сейчас Mr. Hadson подготовил новое меню. Гостям предлагают фуа-гра, блюфин, vagu, морских гадов и другие гастрономические изыски. В новом меню есть страницы правильного питания, вегетарианские блюда, халяль, фитнес-меню и идет проработка кашерного питания. В скором времени состоится открытие летних площадок с панорамным видом на Волгу и Жигулевские горы.

«Жизнь удалась»

Самара, ул. Лесная, 23, корп. 49а

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В июле 2021-го на территории КИНАПа, на набережной, открылся еще один проект ресторанной группы «Горсовет» — «Жизнь удалась» с гастро-развлекательной концепцией: Ресторан&Dance club. На одной большой площадке расположились: ресторан с панорамный видом на набережную и Волгу и dance club с вечеринками до утра по выходным. Отдельно стоит остановиться на очень красивом интерьере ресторана с потрясающим видом на Волгу. Кухня представлена мировыми гастрономическими трендами: Италия. Грузия, Азия, Европейская кухня. Достойный выбор предложений «на компанию». Совсем недавно ресторан обновил меню с участием бренд-шефа Владимира Зотеева, известного по проектам: Холлидей Инн, Rodina, Radisson Роза Хутор, а так же профессионалов Школы поварского искусства «СВЧ». Приглашаем на романтический вечер или отметить торжество в шикарной локации с модным интерьером. Весной ресторан открывает, пожалуй, самую красивую веранду на набережной.

«Гурмэ Винотека»

Тольятти, ул. Спортивная, 1к

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«Гурмэ Винотека» в Тольятти уже 3 года радует своих гостей ассортиментом, сервисом и чудесной атмосферой! Вкусные подарки, напитки и деликатесы домой, косметика и ароматы для дома, уютный кафетерий с верандой — все в распоряжении жителей и гостей Тольятти!

Мы смело можем сказать, что все дороги в Тольятти ведут в «Гурмэ Винотеку». Мы любим и ценим каждого гостя, а потому — до скорой встречи #вгурмэ

«Витториа Гурмэ»

Самара, ул. Ново-Садовая, 24

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Флагманский бутик «Витториа Гурмэ» — это не только красивый магазин напитков и продуктов премиум класса, но и камерное пространство ГурмэГостиной для творческих вкусных встреч и событий. Тематические казино по напиткам, куккинги и арт-классы, девичники и бизнес-встречи — вот неполный список возможностей, которые индивидуально предлагает команда бутика своим гостям! Добро пожаловать #вгурмэ