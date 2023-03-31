В преддверии сезона отпусков

Девятого марта состоялась третья встреча участниц женского клуба «Коммерсантъ». На этот раз встреча была посвящена теме туризма и отдыха, ведь с наступлением весны так хочется отложить все дела и отправиться в живописное место. В недавно открывшемся изысканном ресторане «Небо» участницы клуба обсудили юридические тонкости выезда за границу, новые правила оформления виз, beauty-подготовку к поездке, а также то, как сделать свой отдых максимально комфортным и незабываемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Светлана Чернозубцева Елена Курдюкова Полина Гусенко, Ирина Акулина, Ольга Александрова Анаит Бадалян Наталья Харланова Дарья Барнашева Оксана Ефремова Ольга Мурзина, Елена Паращенкова Эльмира Варюшина Елена Курдюкова и Анжелика Курбанова Надежда Новицкая Юлия Рындина Ирина Жирнова, Элина Минеева Следующая фотография 1 / 14 Светлана Чернозубцева Елена Курдюкова Полина Гусенко, Ирина Акулина, Ольга Александрова Анаит Бадалян Наталья Харланова Дарья Барнашева Оксана Ефремова Ольга Мурзина, Елена Паращенкова Эльмира Варюшина Елена Курдюкова и Анжелика Курбанова Надежда Новицкая Юлия Рындина Ирина Жирнова, Элина Минеева

Множество стран, включая европейские, несмотря на геополитические изменения, остаются открытыми для россиян. Участницы женского клуба «Коммерсантъ», первоклассные специалисты в своей области, поделились информацией о том, как всесторонне подготовиться к поездке и избежать неприятных сюрпризов. Модератором встречи выступила создатель и креативный директор агентства «Перспектива» Елена Курдюкова. Адвокат, председатель коллегии адвокатов Самарской области «Акулина и партнеры» Ирина Акулина, посвятила выступление тому, для чего нужен апостиль на документах, которые берутся с собой за границу, и зачем перед поездкой оформлять доверенность. Апостиль подтверждает подлинность и вид документа, а доверенность позволит близкому человеку при необходимости распоряжаться имуществом в период отсутствия собственника. Алина Авраменко, основатель Самарского сервисно-визового центра, рассказала, как оформить в России шенгенскую визу. Как пояснила Алина Авраменко, в ряде случаев оформить шенгенскую визу россияне могут даже за пределами России. Однако стоит учитывать, что прибалтийские страны, Чехия и Нидерланды, Мальта и Бельгия шенгенскую визу россиянам сейчас не выдают. В другие страны Шенгенского соглашения обратиться за визой можно. Светлана Чернозубцева, трэвел-эксперт, отметила, что путешествия, неважно куда, на какое расстояние — будь то Байкал или Мексика — дарят чувство свободы, именно поэтому мы так любим туризм. Трэвел-эксперт рассказала о важности сохранять уверенность и спокойствие в случаях, когда к россиянам за границей демонстрируется нелояльное отношение. Не стоит бояться и вступать в агрессивную полемику.

Надежда Новицкая, врач-косметолог, дерматовенеролог Центров ответственной косметологии Skinerica, назвала самые популярные косметологические и аппаратные процедуры, которые стоит провести перед отпуском: классическая биоревитализация, ботулинотерапия, лазерная эпиляция, восстановление ресурсов кожи на Heleo4 и аппаратная коррекция фигуры VelaShapeIII. Также врач-косметолог рекомендовала не забывать про питьевой режим и солнцезащитные средства.

Владелица спа-салона Babor Beauty SPA Анаит Бадалян посвятила выступление тому, как подготовиться к путешествию. Помимо базовых уходовых средств Анаит Бадалян порекомендовала гель алоэ вера, который не только увлажняет, но и помогает справиться с солнечными ожогами и укусами комаров, а также гель с экстрактом плюща, который поможет снять отечность после перелета.

Основательница Jannat Gourmet Анжелика Курбанова рассказала участницам женского клуба, что ощутить ни с чем несравнимый вкус восточных сладостей можно прямо в Самаре — Jannat Gourmet предлагает изысканные восточные десерты с редкими ингредиентами со всего мира и в безупречной подаче.