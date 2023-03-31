В преддверии сезона отпусков

Девятого марта состоялась третья встреча участниц женского клуба «Коммерсантъ». На этот раз встреча была посвящена теме туризма и отдыха, ведь с наступлением весны так хочется отложить все дела и отправиться в живописное место. В недавно открывшемся изысканном ресторане «Небо» участницы клуба обсудили юридические тонкости выезда за границу, новые правила оформления виз, beauty-подготовку к поездке, а также то, как сделать свой отдых максимально комфортным и незабываемым.
Множество стран, включая европейские, несмотря на геополитические изменения, остаются открытыми для россиян. Участницы женского клуба «Коммерсантъ», первоклассные специалисты в своей области, поделились информацией о том, как всесторонне подготовиться к поездке и избежать неприятных сюрпризов. Модератором встречи выступила создатель и креативный директор агентства «Перспектива» Елена Курдюкова. Адвокат, председатель коллегии адвокатов Самарской области «Акулина и партнеры» Ирина Акулина, посвятила выступление тому, для чего нужен апостиль на документах, которые берутся с собой за границу, и зачем перед поездкой оформлять доверенность. Апостиль подтверждает подлинность и вид документа, а доверенность позволит близкому человеку при необходимости распоряжаться имуществом в период отсутствия собственника. Алина Авраменко, основатель Самарского сервисно-визового центра, рассказала, как оформить в России шенгенскую визу. Как пояснила Алина Авраменко, в ряде случаев оформить шенгенскую визу россияне могут даже за пределами России. Однако стоит учитывать, что прибалтийские страны, Чехия и Нидерланды, Мальта и Бельгия шенгенскую визу россиянам сейчас не выдают. В другие страны Шенгенского соглашения обратиться за визой можно. Светлана Чернозубцева, трэвел-эксперт, отметила, что путешествия, неважно куда, на какое расстояние — будь то Байкал или Мексика — дарят чувство свободы, именно поэтому мы так любим туризм. Трэвел-эксперт рассказала о важности сохранять уверенность и спокойствие в случаях, когда к россиянам за границей демонстрируется нелояльное отношение. Не стоит бояться и вступать в агрессивную полемику.
Надежда Новицкая, врач-косметолог, дерматовенеролог Центров ответственной косметологии Skinerica, назвала самые популярные косметологические и аппаратные процедуры, которые стоит провести перед отпуском: классическая биоревитализация, ботулинотерапия, лазерная эпиляция, восстановление ресурсов кожи на Heleo4 и аппаратная коррекция фигуры VelaShapeIII. Также врач-косметолог рекомендовала не забывать про питьевой режим и солнцезащитные средства.
Владелица спа-салона Babor Beauty SPA Анаит Бадалян посвятила выступление тому, как подготовиться к путешествию. Помимо базовых уходовых средств Анаит Бадалян порекомендовала гель алоэ вера, который не только увлажняет, но и помогает справиться с солнечными ожогами и укусами комаров, а также гель с экстрактом плюща, который поможет снять отечность после перелета.
Основательница Jannat Gourmet Анжелика Курбанова рассказала участницам женского клуба, что ощутить ни с чем несравнимый вкус восточных сладостей можно прямо в Самаре — Jannat Gourmet предлагает изысканные восточные десерты с редкими ингредиентами со всего мира и в безупречной подаче.