Стоимость реконструкции детского лагеря «Дружных» в Кабардинке выросла на 24%

Стоимость реконструкции детского оздоровительного лагеря «Дружных» на улице Революционной, 69 в Кабардинке выросла на 24,3% (+481 млн руб.). Сведения об увеличении финансирования проекта были внесены в соответствующее постановление главы Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В январе 2022 года сумма средств, предусмотренных на проведение работ, составляла 1,9 млрд руб., согласно опубликованной документации. Администрация края сообщала о сумме в 2,1 млрд руб. В настоящее время объем средств составляет 2,4 млрд руб.

Реконструкцию планируют провести в срок до 2027 года. Прирост мощности составит 320 мест. Строительство ведется за счет краевого бюджета.

Анастасия Донскова

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