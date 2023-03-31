Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пониженные ставки по налогу на прибыль продлены ряду компаний до начала 2025 года

Нижегородское заксобрание продлило действие пониженных ставок по налогу на прибыль до 1 января 2025 года. Эта льгота ранее вводилась для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные и инновационные проекты, общественных организаций инвалидов, организаций народных художественных промыслов, компаний, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью, а также участников специальных инвестиционных контрактов. Бюджету Нижегородской области эта господдержка в виде выпадающих налоговых доходов обошлась более чем в 5 млрд руб.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил депутатов, отметив, что это важное решение для региональной экономики, которое позволит дать новые рабочие места, создаст условия для реализации инвестиционных проектов и роста доходов области в будущем.

Спикер заксобрания Евгений Люлин добавил, что продление срока действия налоговых льгот продиктовано временем: «Несмотря на то, что Нижегородская область выдержала санкционный удар, необходимо продолжать поддерживать предприятия разных отраслей и видов деятельности, чтобы обеспечить в дальнейшем экономический рост. В нашем регионе ведется планомерная системная работа в этом направлении».

Иван Сергеев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...