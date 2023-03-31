Пониженные ставки по налогу на прибыль продлены ряду компаний до начала 2025 года

Нижегородское заксобрание продлило действие пониженных ставок по налогу на прибыль до 1 января 2025 года. Эта льгота ранее вводилась для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные и инновационные проекты, общественных организаций инвалидов, организаций народных художественных промыслов, компаний, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью, а также участников специальных инвестиционных контрактов. Бюджету Нижегородской области эта господдержка в виде выпадающих налоговых доходов обошлась более чем в 5 млрд руб.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил депутатов, отметив, что это важное решение для региональной экономики, которое позволит дать новые рабочие места, создаст условия для реализации инвестиционных проектов и роста доходов области в будущем.

Спикер заксобрания Евгений Люлин добавил, что продление срока действия налоговых льгот продиктовано временем: «Несмотря на то, что Нижегородская область выдержала санкционный удар, необходимо продолжать поддерживать предприятия разных отраслей и видов деятельности, чтобы обеспечить в дальнейшем экономический рост. В нашем регионе ведется планомерная системная работа в этом направлении».

Иван Сергеев