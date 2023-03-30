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К общепиту обратились за русским

Саратовский депутат считает необходимым изменить иностранные названия кафе

Депутат Саратовской областной думы Александр Янклович выступил с заявлением о необходимости переименовать ресторан «Кембридж». Он считает, что подобное название «не красит» владельцев ресторанного бизнеса и говорит о «восхвалении мнимых ценностей и пропаганде чуждой культуры». Ранее в Саратове уже была переименована площадь Совета Европы, а отдельные предприятия общепита меняли названия в связи с политической ситуацией. Участники рынка негативно относятся к предложению провести ребрендинг в общепите.

Александр Янклович хочет видеть русскоязычные названия предприятий общепита

Александр Янклович хочет видеть русскоязычные названия предприятий общепита

Фото: Ася Сафиуллина

Александр Янклович хочет видеть русскоязычные названия предприятий общепита

Фото: Ася Сафиуллина

Депутат саратовского законодательного собрания от «Единой России» Александр Янклович выступил в прессе с заявлением о необходимости переименовать один из популярных городских ресторанов. Речь идет о ресторане «Кембридж», расположенном в Конно-спортивном клубе «Гермес». Поводом для заявления стало обращение жительницы Саратова, которая писала в социальных сетях нескольких депутатов, что ее сын приехал с зоны специальной военной операции и «был шокирован», узнав о том, что в городе есть заведение, названное в честь города в Великобритании.

Господин Янклович назвал сообщение пользовательницы социальных сетей «криком души». По его словам, хотя в Саратове много заведений с иностранными названиями, но «раз граждане завели о нем разговор в числе первых, то с него и стоит начать», а «для остальных это станет звоночком».

«Я бы поставил вопрос шире: слепое подражание Западу в манере названий, восхвалении мнимых ценностей и пропаганде чуждой культуры не красит владельцев бизнеса нашей страны. Но добавлю, что нам нельзя превращаться в варваров, крушащих все на своем пути только по причине идеологии. В годы Первой мировой войны немецкое название Петербург было изменено на русское Петроград. Правильно или нет, не мне судить, но таково было мнение большинства населения»,— цитирует Александра Янкловича пресс-служба Саратовской областной думы. Депутат подчеркивает, что на месте рестораторов бы «сменил название и вывеску».

Его поддержал член Общественной палаты Саратова, заместитель атамана Саратовского городского казачьего общества Иван Третьяков, его заявление распространила пресс-служба ОП города. По его мнению, «в современных реалиях подобные надписи неуместны». «Англоязычные надписи пропагандируют гражданам нашей страны социально неустойчивое и морально низкое поведение, учат наших детей неуважительному отношению к истории своей страны!» — заявил он.

Саратовский ресторан «Кембридж» находится на территории Конно-спортивного комплекса «Гермес» и входит в федеральную ресторанную сеть Milimon, действующую в Самаре, Москве, Туле, Оренбурге и Саратове. Всего, по собственной информации сети, в нее входит 30 заведений. «Кембридж» позиционирует себя как самый большой банкетный зал в Саратовской области с вместимостью свыше 230 человек.

В сети Milimon в течение дня на запрос «Ъ» не отве­тили.

В Саратове были прецеденты, когда из-за политических событий заведения общепита меняли названия. Например, на фоне ухудшения дипломатических отношений между Россией и Турцией после крушения бомбардировщика Су24, сбитого ВВС Турции в ноябре 2015 года, сеть общепита «Турецкий Тандыр» объявила о ребрендинге и до настоящего времени называется «Бистро Тандыр».

Происходило и пере­именование улиц. Так, после начала СВО и исключения в марте 2022 года России из Совета Европы в Саратове была переименована площадь Совета Европы, в мае прошлого года комиссия администрации города по топонимике приняла решение назвать ее площадью Героев Донбасса. Депутат облдумы Дмитрий Ханенко предлагал переименовать площадь Советско-Чехословацкой дружбы в Заводском районе города, так как государства Чехия и Словакия внесены правительством РФ в перечень недружественных ­государств.

Предприниматель Андрей Табояков (ирландский паб Papa`s Irish Pub, французская кондитерская PecheMignon) говорит, что ребрендинг в связи с заявлениями депутата и общественника не планирует. «Зачем это надо? Потратить лишние деньги? В начале прошлого века, когда была война с Германией, очень хотели переименовать улицу Немецкую (сейчас проспект СтолыпинаП.А. — «Ъ»), но тогда саратовские же депутаты решили, что это нецелесообразно. Думаю, что это эмоции, в каждой стране есть что-то положительное»,— отметил господин Табояков.

Владелец ресторана BurBon Pub Яков Довгалевский сказал «Ъ», что слышал о претензиях к названию ресторана «Кембридж», но проводить ребрендинг не планирует. «Пока это не запрещено законом, мы такого делать не будет. Мне кажется, что заставлять менять названия — это уже перебор. Тем более что в русском языке достаточно много заимствований»,— отметил господин Довгалевский.

Владелец саратовского ресторана Soho Мамука Топчишвили тоже пока ребрендинг не планирует. «Если примут на законодательном уровне, придется исполнять. А так, у нас пол-России с иностранными названиями: кафе, и магазины, и одежда. Если все менять, мы далеко зай­дем. Но мы живем тут, если потребуется, придется исполнять»,— говорит господин Топчишвили.

Руководитель общественного движения «Жить здесь!» Александр Ермишин негативно относится к предложению поменять названия предприятиям общепита: «Обострившаяся борьба за чистоту русского языка и попытки придать символическое значение тому, что никаким символом не является, с моей точки зрения, все больше напоминает психоз. Очень печально, что это происходит на моих глазах»,— отметил он.

Сергей Петунин

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