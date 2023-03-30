«Уфаоргсинтез» защитил свое имя

ПАО «Уфаоргсинтез» победило в очередном судебном процессе с одноименным конкурентом. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил его иск и запретил ООО «Уфаоргсинтез» использовать фирменное наименование, тождественное с названием истца. Как прозвучало в суде, ООО работало на том же товарном рынке, что и одноименное ПАО, позиционируя себя в качестве поставщика продукции нефтехимии. Суд, удовлетворяя иск, отметил, что истец был зарегистрирован на 27 лет раньше ответчика.

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ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть») смогло обезопасить свое название от недобросовестных действий третьих лиц. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск компании к ООО «Уфаоргсинтез» и запретил ответчику использовать фирменное наименование, тождественное с названием истца, по ряду видов экономической деятельности — при производстве пластмасс, промышленных газов, химических органических основных веществ и так далее.

Как следует из материалов дела, ПАО «Уфаоргсинтез» было зарегистрировано в январе 1994 года (до 2015 года — ОАО). Основным видом деятельности предприятия является производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах, а среди дополнительных — производство нефтепродуктов, промышленных газов, спиртов и так далее.

Регистрация ООО «Уфаоргсинтез», которое специализируется, в частности, на производстве пластмасс, синтетических смол, нефтепродуктов, жирных промышленных спиртов, состоялась осенью 2021 года.

В суде представитель АО «Уфаоргсинтез» пояснил, что ответчик использует фирменное наименование, которое сходно до степени смешения с его фирменным наименованием. В качестве доказательства ведения ООО предпринимательской деятельности истец сослался на решение арбитражного суда от февраля текущего года, в котором было указано что ответчик заключал договор поставки некой продукции производственно-технического назначения, но свои обязательства не исполнил и не вернул 3 млн руб. аванса.

На претензию ПАО с требованием прекратить использовать спорное наименование в ООО не ответили.

ПАО «Уфаоргсинтез» — крупный производитель продукции органического синтеза полимерных материалов. Единственный в РФ производитель синтетического этилен-пропиленового каучука, один из ключевых производителей фенола и ацетона, а также ПЭВД.

Представитель ответчика в судебных заседаниях участия не принимал.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что право истца на спорное фирменное наименование возникло «ранее даты регистрации ответчика в качестве юридического лица». Название ООО, указано в материалах дела, сходно с наименованием истца до степени смешения и по визуальному критерию. «Обозначения производят общее зрительное впечатление, имеют один и тот же вид шрифта, графическое написание букв идентично, в том числе с учетом характера букв, — говорится в решении. — Кроме того, суд установил, что услуги, оказываемые истцом и ответчиком, имеют идентичные направления».

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», арбитражный суд запретил ООО «Уфаоргсинтез» использовать спорное фирменное наименование «при осуществлении экономической деятельности» по некоторым кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности — при производстве пластмасс и синтетических смол, промышленных газов, спиртов, фенолов, фенолоспиртов и так далее. Кроме того, суд обязал АО «Региональный сетевой информационный центр» аннулировать регистрацию доменного имени ufaorgcintes.ru. Этот сайт, пояснил представитель ПАО «Уфаоргсинтез» в суде, не имеет отношения к компании.

«Полагаю, что ответчик использовал спорное наименование с целью введения в заблуждение потенциальных покупателей. В пользу этой версии, в частности, говорит судебный акт о взыскании авансового платежа, — отметил управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров. — В этой связи ООО, скорее всего, свою функцию выполнило и уже «заброшено», и исполнять решение суда будет налоговая служба, которая со временем ликвидирует компанию».

Булат Баширов