Долетались до суда

Фонду социальных целевых программ Башкирии не удалось уменьшить сумму взыскания по долгу перед АО «Ютэйр-вертолетные услуги» за авиаперелеты официальных лиц республики. Апелляционная инстанция утвердила решение арбитражного суда Тюменской области, обязавшего фонд выплатить 185,5 млн руб. В эту сумму входит основной долг в размере 161,4 млн руб. и 24 млн руб. процентов. Договор с авиакомпанией заключался в 2020 году. Суды установили, что фонд не оплачивал вертолетные услуги с марта 2021 года по апрель 2022 года. Ответчик признал сумму основного долга, но просил снизить сумму процентов до 22,2 млн руб.
Как установил суд, «Ютэйр-вертолетные услуги» в течение года перевозил чиновников Башкирии без оплаты
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, взыскавшего с Фонда социальных целевых программ Башкирии 185,5 млн руб. в пользу АО «Ютэйр-вертолетные услуги» за авиаперелеты официальных лиц республики на вертолетах.
Как следует из материалов дела, в марте 2020 года между «Ютэйр-вертолетные услуги», ГКУ «Транспортное управление» Башкирии и фондом был заключен договор на авиационное обслуживание в пределах страны. По его условиям, компания оказывает услуги Транспортному управлению по организации перелетов чиновников на вертолетах, а фонд, как заказчик, их оплачивает. Торги для заключения соглашения не объявлялись, так как Фонд социальных целевых программ не обязан заключать договоры посредством процедуры госзакупок.
Стороны согласовали стоимость одного летного часа в размере 234,9 тыс. руб., а также гарантированный налет в размере 50 летных часов в месяц. В течение года (с марта 2021 года по апрель 2022 года) авиакомпания оказала услуг на общую сумму 171,5 млн руб. (в среднем 56 летных часов в месяц). Фонд оплатил лишь около 10 млн руб. Истец направил ответчику досудебную претензию с требованием погасить задолженность, после чего в июне прошлого года обратился в суд.
«Ютэйр-вертолетные услуги» просили взыскать 198,8 млн руб., включая 161,4 млн руб. задолженности, и 37,3 млн руб. процентов, считая, что работы были выполнены в кредит.
ГКУ Транспортное управление предоставляет материально-техническое обеспечение и социально-бытовое обслуживание главы Башкирии, работников его администрации, управления делами и подведомственных организаций.
Фонд социальных целевых программ зарегистрирован в 2009 году в Уфе. Принадлежит АО Региональный фонд. В качестве основной деятельности заявлены капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. Чистая прибыль в 2021 году составила 52 млн руб. Из Фонда социальных целевых программ финансируется строительство соцобъектов.
АО «Ютэйр-вертолетные услуги», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтеюганске. Принадлежит ПАО «Авиакомпания “Ютэйр”». В 2021 году выручка компании составила 21,1 млрд руб., чистая прибыль — 163,8 млн руб.
В декабре арбитражный суд Тюменской области частично удовлетворил требования авиакомпании, уменьшив сумму процентов до 24,1 млн руб. Суд признал, что авиакомпания неверно рассчитала проценты, не учтя действие моратория на возбуждение дел о банкротстве, установленного Правительством РФ в марте прошлого года, а также необоснованно применила ставку рефинансирования в размере 20%. В решении говорится, что такая высокая ставка действовала только в марте 2022 года из-за чрезвычайных обстоятельств в связи с началом специальной военной операции. В остальной период ставка варьировалась от 4,5% до 8,5%. С учетом баланса интересов сторон суд рассчитал сумму процентов, исходя из ставки 9,5%.
Фонд социальных целевых программ, признавая сумму основного долга, не согласился с размером процентов. В апелляционной жалобе он просил уменьшить их до 22,2 млн руб. Апелляционная инстанция не нашла для этого оснований, признав верным расчет суммы процентов.
Другим решением арбитражный суд Тюменской области по иску «Ютэйр-вертолетные услуги» обязал республиканский фонд выплатить авиаперевозчику около 72 млн руб. Мотивировочная часть по этому иску не опубликована.
«Ютэйр-вертолетные услуги» неоднократно становились победителем торгов по определению подрядчика для выполнения авиаперелетов официальных лиц республики. В 2020 и 2021 годах компания заключила два госконтракта с министерством транспорта Башкирии по организации вертолетных перевозок, каждый на 3 млн руб. Стоимость летного часа составляла, соответственно, 162 тыс. и 169,6 тыс. руб., что значительно ниже, чем в договоре с Фондом социальных целевых программ.
В фонде вчера сообщили «Ъ-Уфа», что договор с «Ютэйр-вертолетные услуги» на сегодняшний день действует. «В период распространения коронавируса и начала СВО средства направлялись на другие цели, поэтому у фонда не было возможности отвечать по своим обязательствам», — говорится в комментарии. На данный момент основной долг погашен, сообщили в фонде.