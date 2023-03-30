Долетались до суда

Фонду социальных целевых программ Башкирии не удалось уменьшить сумму взыскания по долгу перед АО «Ютэйр-вертолетные услуги» за авиаперелеты официальных лиц республики. Апелляционная инстанция утвердила решение арбитражного суда Тюменской области, обязавшего фонд выплатить 185,5 млн руб. В эту сумму входит основной долг в размере 161,4 млн руб. и 24 млн руб. процентов. Договор с авиакомпанией заключался в 2020 году. Суды установили, что фонд не оплачивал вертолетные услуги с марта 2021 года по апрель 2022 года. Ответчик признал сумму основного долга, но просил снизить сумму процентов до 22,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как установил суд, «Ютэйр-вертолетные услуги» в течение года перевозил чиновников Башкирии без оплаты

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Как установил суд, «Ютэйр-вертолетные услуги» в течение года перевозил чиновников Башкирии без оплаты

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, взыскавшего с Фонда социальных целевых программ Башкирии 185,5 млн руб. в пользу АО «Ютэйр-вертолетные услуги» за авиаперелеты официальных лиц республики на вертолетах.

Как следует из материалов дела, в марте 2020 года между «Ютэйр-вертолетные услуги», ГКУ «Транспортное управление» Башкирии и фондом был заключен договор на авиационное обслуживание в пределах страны. По его условиям, компания оказывает услуги Транспортному управлению по организации перелетов чиновников на вертолетах, а фонд, как заказчик, их оплачивает. Торги для заключения соглашения не объявлялись, так как Фонд социальных целевых программ не обязан заключать договоры посредством процедуры госзакупок.

Стороны согласовали стоимость одного летного часа в размере 234,9 тыс. руб., а также гарантированный налет в размере 50 летных часов в месяц. В течение года (с марта 2021 года по апрель 2022 года) авиакомпания оказала услуг на общую сумму 171,5 млн руб. (в среднем 56 летных часов в месяц). Фонд оплатил лишь около 10 млн руб. Истец направил ответчику досудебную претензию с требованием погасить задолженность, после чего в июне прошлого года обратился в суд.

«Ютэйр-вертолетные услуги» просили взыскать 198,8 млн руб., включая 161,4 млн руб. задолженности, и 37,3 млн руб. процентов, считая, что работы были выполнены в кредит.