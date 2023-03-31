Проверка слуха

Действительно ли в казино нет окон и часов? Как пожарные несколько раз спасли жизнь Джо Байдену? И кто говорил о том, что поражение — всегда сирота? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Смех сквозь слезы

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Правда ли, что Джо Байден рассказал, как ему пару раз вскрывали черепную коробку, чтобы убедиться в наличии мозга?

Недавно по сети разошлась запись очень странного заявления президента США: он будто бы сказал, что врачи искали у него мозг. И авторы некоторых публикаций увидели в этом признак прогрессирующей деменции у политика. В коротком ролике, который «завирусился» в рунете, Байден произносит: «Пришлось пару раз отрезать мне макушку, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг». Причем на этих словах президент усмехается.

Подлинность записи не вызывает сомнений, но где и о чем именно говорил Байден? Найти первоисточник несложно. На сайте Белого дома в разделе «Выступления» обнаруживается, что 6 марта 2023 года американский лидер посетил в Вашингтоне конференцию Международной ассоциации пожарных. А на официальном YouTube-канале администрации президента есть видео мероприятия. Если послушать запись целиком, выясняется: шуткой про мозг Байден предварил вполне серьезный рассказ о том, как пожарные неоднократно спасали жизнь ему и членам его семьи.

В 1972-м, после автокатастрофы, в которой погибли первая жена будущего президента и годовалая дочь, пожарные достали из покореженной машины двух его сыновей. В 1988 году команда спасателей смогла через снежную бурю доставить Байдена в госпиталь, когда ему потребовалась экстренная операция по удалению аневризмы. Именно про эту операцию и диагноз шутил президент. А в 2004-м пожарные оперативно потушили возгорание, возникшее после удара молнии в особняк Байдена.

Вердикт: вырвано из контекста.

Бывало и хуже

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Правда ли, что актриса Эмма Уотсон рассказывала о травле в университете из-за ее роли в «Гарри Поттере»?

Много лет по соцсетям ходит история о травле исполнительницы роли Гермионы. Согласно постам, Уотсон некоторое время не ходила в университет, поскольку на каждый ее правильный ответ однокурсники в шутку давали «очки Гриффиндору». В 2009 году англичанка Уотсон рассказала, что начинает учиться в Университете Брауна в американском городе Провиденс. А спустя два года на своем официальном сайте актриса объявила, что берет перерыв в обучении, объяснив это необходимостью завершить работу над «Гарри Поттером» и сосредоточиться на других проектах.

Именно тогда в СМИ и появились слухи о том, что реальной причиной ухода в академический отпуск стала вовсе не работа, а травля. Найти какое-либо интервью, где актриса жаловалась на проблемы в вузе, у «Проверено» не получилось. Наоборот, на сайте Уотсон написано, что она обожает Университет Брауна, а в беседе с журналистами девушка призналась, что решение учиться в США помогло ей раскрыться и принять себя.

Но слухи продолжали расползаться, и 29 апреля 2011 года в посте на своем официальном сайте Уотсон категорически опровергла сообщения об издевательствах. А в одном интервью она снова подтвердила, что ее не травили, и заявила: «Я имею дело с прессой с девяти лет. Если я не могу справиться с несколькими людьми, доставляющими мне неприятности, это просто жалко. У меня бывали ситуации и серьезнее».

И действительно, несмотря на то, что с 2011-го Уотсон стала изучать филологию в британском Оксфорде, американский Университет Брауна она благополучно окончила спустя несколько лет.

Вердикт: это неправда.

Опередить события

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Говорил ли французский министр иностранных дел Шарль Талейран: «Вовремя предать — это значит предвидеть»?

Епископ, отлученный от церкви за участие в революционной деятельности, человек, который способствовал приходу Наполеона к власти, американский спекулянт, пособник реставрации Бурбонов, собиратель взяток с правительств разных стран — все это Шарль Морис де Талейран-Перигор. Неудивительно, что циничную фразу о предательстве приписывают именно ему.

Но если попробовать найти эту цитату в русскоязычной литературе до 1982 года, то ничего не получится. В том году в журнале «Нева» появилась заметка, посвященная актеру Валентину Гафту. Там был, в частности, описан блистательно сыгранный им в фильме «Гараж» Эльдара Рязанова персонаж по фамилии Сидорин. Похоже, именно благодаря картине 1979 года фраза и пошла в народ:

А что же с Талейраном? Ни одна вариация перевода фразы о предвидении на французский или английский языки за рубежом не известна. Одна из немногих франкоязычных ссылок выводит на интервью, которое газете Le Monde дал украинский политик Юрий Луценко. Так что советскую комедию следует считать не просто причиной популярности фразы на постсоветском пространстве, но и ее первоисточником.

Вердикт: неверная атрибуция цитаты.

Окруженные заботой

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Правда ли, что в казино нет окон и настенных часов?

Принято считать, что в игорных домах по всему миру с помощью этой уловки посетителей заставляют забыть о времени, чтобы они потратили как можно больше денег. Но насколько это утверждение соответствует современным реалиям? Ведь сведения о подобной политике казино идут из 60-х годов, когда в американском Лас-Вегасе только начинался игорный бум.

Вот что говорит директор Центра по изучению азартных игр при Невадском университете Дэвид Шварц: «Это выдумка. Во многих казино есть окна. Что касается часов, то их в казино увидишь нечасто, но много ли вы знаете ресторанов, кинотеатров, музеев или церквей с часами на стене?»

Генеральный менеджер одного из казино Индианы объяснил, почему в некоторых заведениях действительно нет окон. По его словам, в этом нет никакого «заговора» — просто солнечные блики мешают игрокам смотреть на карты и экраны автоматов. А часы на руке или в телефоне есть у каждого клиента, и владельцы казино это осознают.

Что касается игорных заведений за пределами США, то, например, в Великобритании подобная практика была бы вообще невозможна. С 2007 года там действует закон, по которому посетители казино в любой момент должны быть в курсе, сколько времени и денег они потратили.

Вердикт: это полуправда.

Сила имени

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Правда ли, что Джон Кеннеди — автор фразы «У победы тысяча отцов, а поражение — всегда сирота»?

Принято считать, что крылатую фразу о разнице отношения к победителям и побежденным впервые произнес 35-й президент США. В некоторых источниках уточняется, что таким образом он прокомментировал неудачную попытку высадки американского десанта на Кубе весной 1961 года. Тогда Вашингтон попытался свергнуть молодое революционное правительство Фиделя Кастро.

После провала спецоперации Кеннеди пришлось неоднократно отвечать на неудобные вопросы журналистов. 21 апреля 1961 года на пресс-конференции президент произнес следующее: «Есть старая поговорка, что у победы — сто отцов, а поражение — сирота. И я не удивлюсь, если на вас выльется поток информации обо всех недавних событиях». Как видим, Джон Кеннеди действительно упомянул искомое выражение, однако использовал другое числительное («сто» вместо «тысяча») и вдобавок назвал прозвучавшее «старой поговоркой».

Это высказывание действительно было известно до выступления главы Белого дома. И первым в новейшее время его использовал, вероятнее всего, граф Галеаццо Чиано, глава итальянского МИДа эпохи Бенито Муссолини. Осенью 1942 в своем дневнике он, оценивая неудачи нацистских войск в Африке, записал: «Как всегда, у победы находятся сто отцов, а поражение — сирота». Дневник Чиано издали на английском языке вскоре после окончания войны. И затем эти слова неоднократно цитировали. Так что у Кеннеди, также ветерана Второй мировой, было немало возможностей ознакомиться с этим выражением.

Вердикт: неверная атрибуция цитаты.