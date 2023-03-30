Нижегородское заксобрание в закрытом режиме обсудило набор добровольцев на СВО

Губернатор Глеб Никитин и депутаты заксобрания Нижегородской области в закрытой части заседания областного парламента обсудили вопрос, касающийся пополнения рядов военнослужащих. По словам собеседников «Ъ-Приволжье», повестки через военкоматы рассылаться не будут, но перед регионом якобы поставлена задача найти 10 тыс. добровольцев для участия в СВО до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

По сути набор добровольцев через военкоматы и вербовочные центры ЧВК «Вагнер» не прекращался с начала военной спецоперации. Тем не менее, в Нижнем Новгороде заметно усиление наружной агитации: во многих учреждениях вывешены плакаты «Завтра зависит от нас!», призывающие мужчин заключить контракт на прохождение военной службы.

Иван Сергеев