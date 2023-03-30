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Коммерсантъ FM
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Банк России зафиксировал рост числа мошеннических сайтов в начале 2023 года

За первый квартал 2023 года Банк России направил на блокировку в Генпрокуратуру в три раза больше доменов мошеннических ресурсов, чем за аналогичный период 2022-го. Точное количество заблокированных сайтов в пресс-службе регулятора не назвали.

В Центробанке уточнили «РИА Новости», что заявления были направлены «ФинЦЕРТом», который является основным инструментом регулятора в противодействии мошенникам в киберпространстве. В частности, подразделение выявляет мошеннические интернет-ресурсы и инициирует их блокировку.

Кроме того, Центробанк поддержал законопроект Национального совета, который позволяет оставлять жалобы на фишинговые сайты в системе Минцифры «Антифишинг» всем желающим. «Планируется, что ГИС "Антифишинг" станет для Банка России еще одним каналом противодействия мошенническим интернет-ресурсам. Принятие закона упростит механизм межведомственного взаимодействия, что будет способствовать сокращению времени блокировки фишинговых сайтов»,— рассказали в Центробанке.

Эксперимент по обмену информацией с Генпрокуратурой о мошеннических сайтах и их последующий блокировке Банк России инициировал еще в 2020 году. В 2021-м этот механизм был закреплен на законодательном уровне, и регулятор получил право на внесудебную блокировку противоправных сайтов. По результатам 2022 года на основании сведений Банка России был ограничен доступ к 10,7 тыс. сайтов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Граждан выводят на фишинговую прямую».

Милена Костерева

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