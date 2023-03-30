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Skoda готовит кемпер на базе электромобиля Enyaq iV

Компания Skoda готовит кемпер на базе Enyaq iV — электрический дом на колесах станет очередным проектом студентов фирменного колледжа.

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Фото: Skoda

Фото: Skoda

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Фото: Skoda

Фото: Skoda

Никакой информации о новинке нет, но судя по опубликованным тизерам электрокроссовер получит измененную заднюю часть кузова и полностью переработанный салон. Внутри Enyaq iV будут организованы спальное место и отсеки для хранения различных вещей.

Напомним, Skoda ежегодно, начиная с 2014 года, представляет концепт-кары, созданные в единственном экземпляре слушателями курсов чешского автопроизводителя. Модель на базе кроссовера Skoda Enyaq iV станет девятым студенческим прототипом в истории проекта и первым электромобилем на платформе MEB.

Максим Вершинин

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