Новое в судебной практике города

Московский районный суд Санкт-Петербурга 29 марта приговорил кладоискателя Олега Белоусова к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за сообщения о спецоперации на территории Украины в чате петербургских копателей в социальной сети «ВКонтакте». В сообщениях, по данным следствия, содержалась информация, противоречащая официальным заявлениям Минобороны РФ. Суд признал его виновным в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России (ст. 207.3 ч. 2 УК РФ) и в распространении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч. 2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вынес первый приговор по уголовному делу по статье о фейках об армии РФ. Первым осужденным стал 55-летний петербуржец Олег Белоусов, который в последние годы занимался раскопками ценностей. Суд признал его виновным в распространении заведомо ложной информации об армии России по мотивам политической ненависти (ст. 207.3 ч. 2 п. д УК РФ — максимальный срок до 10 лет лишения свободы) и в распространении призывов к экстремизму (ст. 280 ч. 2 УК РФ — до пяти лет лишения свободы). Для вынесения и подготовки приговора судье понадобился один час.

По первой статье суд назначил пять лет лишения свободы, по второй — три года. Общий срок путем частичного сложения наказаний составил пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Из него вычтут время, которое Олег Белоусов провел под стражей,— из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. С учетом этого он проведет в колонии около четырех с половиной лет. Помимо этого, ему запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете.

Дело по статье о фейках об армии России на Олега Белоусова завели летом прошлого года. После этого с конца июня он находится в СИЗО. Причиной для ареста стали его сообщения о проведении СВО в чате кладоискателей в социальной сети «ВКонтакте». В сообщениях содержалась информация, которая противоречит официальным заявлениям Минобороны РФ. В правоохранительные органы о сообщениях Олега Белоусова сообщил его знакомый Сергей Чмыхун. По его словам, он два месяца ждал, когда господин Белоусов прекратит писать подобное, а только потом обратился с заявлением в органы. 27 января подсудимого внесли в список экстремистов и террористов (физических лиц) Росфинмониторинга. Олег Белоусов — инвалид третьей группы. Кроме того, он воспитывает 21-летнего сына с особенностями развития.

На прошлых заседаниях Белоусов отмечал, что за время судебного разбирательства не услышал доводы, которые опровергают его высказывания. Адвокат Григорий Григорьев подчеркивал, что его доверитель не считал распространяемую информацию ложной.

На слушании 29 марта прокурор запросил девять с половиной лет лишения свободы для подсудимого. По мнению адвоката, его подзащитный должен быть оправдан, так как обвинение «несостоятельно».

В последнем слове Олег Белоусов подчеркнул, что он «не убийца, не насильник, не вор и не нацист». «Ненависти и вражды ни к кому не испытываю, экстремистской деятельностью не занимался, умысла кого-то дискредитировать у меня не было. <...> Мои фразы вырваны из контекста. Считаю, что в моих действиях нет состава преступления. Прошу меня оправдать. Быть добру»,— завершил он свое выступление.

После заседания адвокат Григорий Григорьев заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будут ли они обжаловать приговор. «Я съезжу к нему и пообщаюсь, потом мы с ним решим. Мне его позиция важнее всего: какое он решение примет, так и будет»,— прокомментировал он. Господин Григорьев отметил, что его подзащитный держится «хорошо». «Он чувствует себя нормально. Недавно ему передали некоторые необходимые лекарства. Помимо того, что он пацифист, он еще и реалист»,— заключил адвокат.

Надежда Ярмула