Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минспорта предлагает встать с дивана

Нижегородские чиновники пообещали создать условия для массового спорта

В Нижнем Новгороде проходит стратегическая сессия Минспорта России для спортивных чиновников из двух федеральных округов. Нижегородская область в лице регионального министра Александра Кононова заявила глобальную цель — «борьбу с диванами». Министр пообещал создать такие условия для нижегородцев, что они охотнее пойдут заниматься спортом, чем сядут перед телевизором. Своим достижением министерство считает участие в проектах комплексного развития территорий: создание спортивной инфраструктуры будет прописываться в градпланах частных застройщиков.

Замминистра спорта России Азат Кадыров (слева) и нижегородский министр Александр Кононов поговорили о проектах развития

Замминистра спорта России Азат Кадыров (слева) и нижегородский министр Александр Кононов поговорили о проектах развития

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Замминистра спорта России Азат Кадыров (слева) и нижегородский министр Александр Кононов поговорили о проектах развития

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сотрудники Минспорта России во главе с первым заместителем министра Азатом Кадыровым проводят в Нижнем Новгороде двухдневную стратегическую сессию для профильных чиновников из ПФО и УрФО, основной темой обсуждения стало развитие физкультуры и спорта. Участники встречи рассказали об успешных региональных примерах развития как массового, так профессионального спорта. По словам замдиректора департамента цифровой трансформации Минспорта РФ Сергея Смирницкого, есть проблемы и с мотивацией некоторых молодых спортсменов. «Они считают, что им все должны, и второй дом на Рублевке тоже. Заточены только на заработок, совершенно не задумываясь, кто они такие сами по себе», — посетовал чиновник.

Он добавил, что надо улучшать и контент спортивных СМИ. Около 15% россиян смотрят спортивные программы, но их лишили телетрансляций международных и иностранных соревнований, а трансляции наших турниров по качеству пока не дотягивают.

В первый день региональных функционеров предупредили, что смысл их работы не в отчетах о строительстве спорткомплексов, а в вовлечении в спорт и физкультуру наибольшего количества граждан, их удовлетворенности и других факторах.

«Стройка — это всего лишь инструмент. Возьмем кейс Владимирской области: они построили 22 объекта, провели на них 68 всероссийских мероприятий. К ним приехало 22 тысячи гостей — владимирские гостиницы получили прибыль в 562 млн руб. Вот это достижение и экономический эффект от спорта», — разъяснил замдиректора департамента инвестиций Минспорта РФ Сергей Картошкин. Однако многие региональные чиновники в своих выступлениях продолжали рапортовать о количестве построенного.

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов перечислил следующие достижения за последние два года: построенные трамплин, ФОК в Ветлуге, несколько спорткомлексов открытого типа и более 40 площадок ГТО, беговые марафоны Нижнего Новгорода. Он также рассказал про социальную поддержку спортсменов и бюджетную поддержку клубов, успешный проект привлечения горожан к сдаче норм ГТО в торговых центрах, которые сами оплатили рекламу испытаний и теперь организовывают фан-зоны для болельщиков «Торпедо».

Министр похвастался тем, что его ведомство «ворвалось» в рассмотрение проектов комплексного развития территорий, и при планировании новой застройки частным застройщикам будут предоставляться дополнительные участки для создания спортивных объектов. Он пояснил, что ранее некоторые инвесторы, запрашивая участки под небольшие ФОКи, впоследствии перевели построенные объекты в магазины «Пятерочка» и прочую коммерческую недвижимость. Чтобы исключить так фокусы с переводом в проектах КРТ, власти будут четко описывать в условиях характеристики спортобъектов, пообещал господин Кононов.

Глобальной задачей министерства он назвал «борьбу с диванами».

«Заняться спортом в Нижегородской области должно быть проще, чем сесть на диван и включить телевизор», — заявил он.

Азат Кадыров попросил перевести этот лозунг в конкретные измеримые параметры по кадрам (в регионе дефицит тренеров и инструкторов), ремонту и реконструкции спортивных объектов и другим показателям. Измерять сознание жителей от позитивных спортивных перемен господин Кононов предложил «индексом счастья».

О местных проблемах, вроде затянувшегося создания крытого футбольного манежа на Бору, на сессии не говорилось. Напомним, осенью была целиком отклонена заявка Нижегородской области на софинансирование четырех спортивных объектов по программе «Бизнес-спринт». Как выяснил «Ъ-Приволжье», сотрудники Минспорта РФ разъяснили нижегородским коллегам правила участия в программе государственно-частного партнерства. По словам начальника отдела развития механизмов ГЧП Минспорта России Елены Сандаковой, сейчас в регионе активно ищут потенциальных частных инвесторов для участия в программе исходя из принципа максимальной разгрузки бюджета от капиталоемких проектов.

«Новый отбор в "Бизнес-спринт" ориентировочно состоится в июне — посмотрим, какие проекты заявит Нижегородская область», — добавила она.

В числе этих заявок регион готовится предложить концессию по созданию мини-футбольной школы «Торпедо», продвигаемую предпринимателем Николаем Ходовым.

Чтобы проект мог получить максимальные баллы за частные инвестиции и претендовать на капитальный грант, из него намерена выйти компания Сбербанка «Сберинфра», структурировавшая эту концессию. Федеральные гранты могут попросить и на проекты ФОКов в Чкаловске и Большом Болдино. Похоже, сдвинулся с мертвой точки давний проект по строительству Центра бокса в Городце. В его поддержку боксер Андрей Гоголев развернул большую общественную кампанию с участием чемпионов, депутатов Госдумы, героев России и военнослужащих в зоне СВО. В минспорта области, которое не раз критиковал боксер, сообщили, что прорабатывается вопрос о выделении 112 млн руб. из областного бюджета на этот проект.

Андрей Гоголев от лица всех участников кампании поблагодарил губернатора за это решение.

Роман Кряжев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...