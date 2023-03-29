Минспорта предлагает встать с дивана

В Нижнем Новгороде проходит стратегическая сессия Минспорта России для спортивных чиновников из двух федеральных округов. Нижегородская область в лице регионального министра Александра Кононова заявила глобальную цель — «борьбу с диванами». Министр пообещал создать такие условия для нижегородцев, что они охотнее пойдут заниматься спортом, чем сядут перед телевизором. Своим достижением министерство считает участие в проектах комплексного развития территорий: создание спортивной инфраструктуры будет прописываться в градпланах частных застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра спорта России Азат Кадыров (слева) и нижегородский министр Александр Кононов поговорили о проектах развития

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замминистра спорта России Азат Кадыров (слева) и нижегородский министр Александр Кононов поговорили о проектах развития

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сотрудники Минспорта России во главе с первым заместителем министра Азатом Кадыровым проводят в Нижнем Новгороде двухдневную стратегическую сессию для профильных чиновников из ПФО и УрФО, основной темой обсуждения стало развитие физкультуры и спорта. Участники встречи рассказали об успешных региональных примерах развития как массового, так профессионального спорта. По словам замдиректора департамента цифровой трансформации Минспорта РФ Сергея Смирницкого, есть проблемы и с мотивацией некоторых молодых спортсменов. «Они считают, что им все должны, и второй дом на Рублевке тоже. Заточены только на заработок, совершенно не задумываясь, кто они такие сами по себе», — посетовал чиновник.

Он добавил, что надо улучшать и контент спортивных СМИ. Около 15% россиян смотрят спортивные программы, но их лишили телетрансляций международных и иностранных соревнований, а трансляции наших турниров по качеству пока не дотягивают.

В первый день региональных функционеров предупредили, что смысл их работы не в отчетах о строительстве спорткомплексов, а в вовлечении в спорт и физкультуру наибольшего количества граждан, их удовлетворенности и других факторах.

«Стройка — это всего лишь инструмент. Возьмем кейс Владимирской области: они построили 22 объекта, провели на них 68 всероссийских мероприятий. К ним приехало 22 тысячи гостей — владимирские гостиницы получили прибыль в 562 млн руб. Вот это достижение и экономический эффект от спорта», — разъяснил замдиректора департамента инвестиций Минспорта РФ Сергей Картошкин. Однако многие региональные чиновники в своих выступлениях продолжали рапортовать о количестве построенного.

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов перечислил следующие достижения за последние два года: построенные трамплин, ФОК в Ветлуге, несколько спорткомлексов открытого типа и более 40 площадок ГТО, беговые марафоны Нижнего Новгорода. Он также рассказал про социальную поддержку спортсменов и бюджетную поддержку клубов, успешный проект привлечения горожан к сдаче норм ГТО в торговых центрах, которые сами оплатили рекламу испытаний и теперь организовывают фан-зоны для болельщиков «Торпедо».

Министр похвастался тем, что его ведомство «ворвалось» в рассмотрение проектов комплексного развития территорий, и при планировании новой застройки частным застройщикам будут предоставляться дополнительные участки для создания спортивных объектов. Он пояснил, что ранее некоторые инвесторы, запрашивая участки под небольшие ФОКи, впоследствии перевели построенные объекты в магазины «Пятерочка» и прочую коммерческую недвижимость. Чтобы исключить так фокусы с переводом в проектах КРТ, власти будут четко описывать в условиях характеристики спортобъектов, пообещал господин Кононов.

Глобальной задачей министерства он назвал «борьбу с диванами».

«Заняться спортом в Нижегородской области должно быть проще, чем сесть на диван и включить телевизор», — заявил он.

Азат Кадыров попросил перевести этот лозунг в конкретные измеримые параметры по кадрам (в регионе дефицит тренеров и инструкторов), ремонту и реконструкции спортивных объектов и другим показателям. Измерять сознание жителей от позитивных спортивных перемен господин Кононов предложил «индексом счастья».

О местных проблемах, вроде затянувшегося создания крытого футбольного манежа на Бору, на сессии не говорилось. Напомним, осенью была целиком отклонена заявка Нижегородской области на софинансирование четырех спортивных объектов по программе «Бизнес-спринт». Как выяснил «Ъ-Приволжье», сотрудники Минспорта РФ разъяснили нижегородским коллегам правила участия в программе государственно-частного партнерства. По словам начальника отдела развития механизмов ГЧП Минспорта России Елены Сандаковой, сейчас в регионе активно ищут потенциальных частных инвесторов для участия в программе исходя из принципа максимальной разгрузки бюджета от капиталоемких проектов.

«Новый отбор в "Бизнес-спринт" ориентировочно состоится в июне — посмотрим, какие проекты заявит Нижегородская область», — добавила она.

В числе этих заявок регион готовится предложить концессию по созданию мини-футбольной школы «Торпедо», продвигаемую предпринимателем Николаем Ходовым.

Чтобы проект мог получить максимальные баллы за частные инвестиции и претендовать на капитальный грант, из него намерена выйти компания Сбербанка «Сберинфра», структурировавшая эту концессию. Федеральные гранты могут попросить и на проекты ФОКов в Чкаловске и Большом Болдино. Похоже, сдвинулся с мертвой точки давний проект по строительству Центра бокса в Городце. В его поддержку боксер Андрей Гоголев развернул большую общественную кампанию с участием чемпионов, депутатов Госдумы, героев России и военнослужащих в зоне СВО. В минспорта области, которое не раз критиковал боксер, сообщили, что прорабатывается вопрос о выделении 112 млн руб. из областного бюджета на этот проект.

Андрей Гоголев от лица всех участников кампании поблагодарил губернатора за это решение.

Роман Кряжев