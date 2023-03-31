Роскошь и средство передвижения

Продажи новых автомобилей в Краснодарском крае в январе—феврале 2023 года сократились на 41,5%. Об этом «G» сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат Инфо». Эксперты не называют абсолютных цифр, однако если сравнивать с данными за аналогичный период прошлого года (7 тыс. автомобилей), то можно судить, что продажи новых машин на Кубани составили около 4 тыс. транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты говорят о возобновлении спроса на автомобили в Краснодарском крае, в том числе — на отечественную Lada

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эксперты говорят о возобновлении спроса на автомобили в Краснодарском крае, в том числе — на отечественную Lada

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Падение с позитивом

Эксперт авторынка Илья Назаров оценил продажи новых автомобилей в Краснодарском крае в 5 тыс. штук по итогам первых двух месяцев, что, по его данным, ниже на 45%, чем годом ранее. Однако такие результаты он находит позитивными, обращая внимание, что по итогам 2022 года падение составило 59%. Гендиректор «Сбер Авто» Илья Федорченко отмечает, что если говорить об онлайн-сделках по покупке автомобилей в Краснодарском крае, то спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остается стабильным.

«В 2023 году мы фиксируем постепенный рост спроса на автомобили относительно конца 2022 года. Это связано во многом с пополнением предложения на рынке. Сейчас ситуация более предсказуемая, в отличие от марта 2022, когда мы наблюдали резкое падение спроса и рост цен вследствие приостановки поставок автомобилей зарубежных брендов»,— рассказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

Медианный чек на покупку автомобиля в Краснодарском крае, по словам Ильи Федорченко, вырос на 16,3%. Если в 2022 году приобрести авто в регионе можно было в среднем за 848 тыс. руб., то по результатам продаж за январь и февраль 2023 года медианная стоимость автомобиля на Кубани составляет 987 тыс. руб. Эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов добавил, что в целом цены на автомобили с начала года двигались разнонаправленно: так, Lada увеличила цены на 1,3–2,7%, в то время как китайский Changan, напротив, снизил стоимость двух своих наиболее популярных моделей на 5,7–6,3%.

Гендиректор сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев советует потенциальным покупателям узнавать стоимость машин в разных городах, выезжать лично и торговаться, потому что в разных субъектах разная степень дефицита. «Цены на автомобили будут расти в связи с дефицитом поставок и спекуляцией дилеров. Цепочки поставок все еще перестраиваются. Отечественные машины сильно зависят от поставок зарубежных компонентов. Но цены на автомобили не могут постоянно расти — их будет сдерживать падение спроса. Хотя и большого падения цены ждать не стоит, особенно если в планах приобретение европейского автомобиля»,— говорит он.

В то же время, как рассказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, за счет поддержки по программам trade-in и F&I (финансовые услуги и страхование) автомобили, выпущенные в 2022 году, можно приобрести с хорошим дисконтом — до 400 тыс. руб. Кроме того, в январе 2023 года на складах дилеров еще можно найти новые машины, выпущенные даже в 2021 году, отмечает она. Это относилось не только к корейским, но и к некоторым европейским автомобилям и китайской марке Exeed. Чтобы продать такие машины, дилеры неизбежно шли на уступки, подчеркнула эксперт.

Движение из Поднебесной

Одним из основных трендов нынешнего года опрошенные «G» эксперты называют замещение новых иномарок корейского, европейского и японского происхождения на отечественные и китайские автомобили. Они также отмечают, что приход новых зарубежных брендов способствовал постепенной стабилизации ситуации на российском авторынке.

«Приход новых зарубежных брендов — это в первую очередь показатель адаптации рынка к сложившимся условиям. Место освободилось, и, конечно, оно будет занято. Самыми быстрыми оказались китайские производители. За прошлый год только в ЮФО продажи новых китайских автомобилей выросли на 24%»,— рассказала Юлия Овчинникова.

Александр Климнов обращает внимание, что наряду с консервативным большинством, предпочитающим проверенные временем бренды, в России оказалось достаточно большое количество любителей новизны. Они обеспечили неплохие продажи таким маркам, как китайские Exeed и Omoda, которых в позапрошлом году на нашем рынке не было и в помине. Ссылаясь на заверения китайских экспертов, он говорит, что до конца года в Россию может прийти до 100 новых китайских марок. Кроме того, на работу на российском рынке нацеливается иранский автопром, который намерен продать до конца года не менее 20 тыс. легковых автомобилей.

По словам Ильи Назарова, в последние годы китайские бренды сильно преуспели в дизайне своих автомобилей благодаря привлечению европейских специалистов. Также они провели серьезную работу по улучшению надежности машин, в частности, благодаря использованию более качественных запасных частей. «К сожалению, это одновременно увеличило и стоимость автомобилей. Тем не менее, по моим оценкам, доля китайских брендов в этом году может достигнуть 50% всех продаж»,— считает он.

Проверенным авто — параллельно

Еще одним трендом продолжает быть параллельный импорт автомобилей, который занимает все более заметное положение на рынке. Если в прошлом году поставки автомобилей с помощью этого механизма носили в основном частный характер, то в 2023 году некоторые дилеры сумели отладить логистику, финансовые коридоры и увеличить партии завозимых автомобилей с полной уплатой НДС и, по сути, сами стали импортерами. Марина Дембицкая отмечает, что у некоторых авторитейлеров партии поставляемых машин уже исчисляются сотнями, хотя это в первую очередь касается премиальных марок.

«Параллельный импорт делает доступными автомобили традиционно любимых и привычных брендов, и более того — расширяет ассортимент для клиента моделями автомобилей, которые ранее не были представлены в России. Мы ожидаем роста доли параллельного импорта, а также дальнейшего расширения перечня брендов, доступных для ввоза»,— прогнозирует Юлия Овчинникова.

Основные пути параллельного импорта автомобилей в Россию — из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении, Азербайджана, ОАЭ, Китая и Южной Кореи. Как рассказал Дмитрий Матвеев, европейские бренды попадают в Россию через Иран по Каспийскому морю: так европейские продавцы обходят санкции. Однако, отмечает он, несмотря на плюсы, механизм параллельного импорта несет в себе немало рисков. Главный вопрос, который волнует потенциальных покупателей,— гарантийное обслуживание. «По-хорошему при параллельном импорте гарантийные обязательства вместо дистрибьютора должны взять на себя дилеры. Какие-то автохолдинги сейчас дают гарантию, но ее срок меньше, чем был у производителей: год-два вместо трех-пяти лет»,— рассказал господин Матвеев.

Кроме того, машины, собранные, например, для продажи в ОАЭ, не адаптированы под суровый в большинстве регионов российский климат. Автомобили для холодных стран производители оснащают «северным пакетом»: увеличенным дорожным просветом, более мощной печкой, специальными сайлентблоками и пружинами, большим бачком омывателя и пр. А в машинах для жарких стран упор делают на более мощную систему кондиционирования и рециркуляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что «Москвичи» будут востребованы у автовладельцев, потому что они смогут быть уверены в получении привычного сервиса у официального дилера

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эксперты считают, что «Москвичи» будут востребованы у автовладельцев, потому что они смогут быть уверены в получении привычного сервиса у официального дилера

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У авто из ОАЭ будет слабая печка, не будет подогрева руля, лобового стекла, сидений и так далее. Более того, материалы и запчасти, из которых сделано авто, могут быть не морозостойкими (резиновые уплотнители, сайлентблоки, сальники). По этим причинам в переделку машины под наш климат не только придется серьезно вложиться, но и машина будет быстрее портиться»,— говорит Дмитрий Матвеев.

Александр Климнов считает, что перспективы у механизма параллельного импорта в России хорошие, хотя сопротивление ему пытается оказывать «АвтоВАЗ», вынужденный выпускать пока урезанные по комплектации «антисанкционные» модели, для которого конкуренция с «правильными» иномарками доставляет проблемы.

«Китайским производителям параллельный импорт в свою очередь вредит тем, что значительная часть российских автомобилистов привыкла за последние 20 лет покупать иномарки именно ведущих мировых брендов и от своих потребительских привычек отказываться, пока это возможно, не намерена. “Китайский зоопарк” их во многом отпугивает, в том числе в силу неразвитых сервисных сетей и пока еще непонятной динамики цен на вторичном рынке»,— добавляет он.

«Москвич» с китайским лицом

Положительно оценивают эксперты перспективы российских автомобильных брендов. Драйвером роста российского авторитейла продолжает оставаться Lada, а основная модель Granta продолжает ставить рекорды: в последний месяц зимы она обеспечила рынку более трети продаж и показала лучший результат за всю историю модели.

«Большую роль в этом, конечно, сыграла госпрограмма льготного автокредитования, поддержавшая спрос на новые, прежде всего отечественные авто и позволившая россиянам приобретать их со значительной скидкой. Рынок ждет ее дофинансирования»,— комментирует Марина Дембицкая.

Илья Федорченко говорит, что на отечественные автомобили, доступные и созданные с учетом российских погодных и дорожных условий, всегда был и будет спрос. Ключевую роль будут играть ценовой фактор и наличие альтернативы от зарубежных марок, полагает он.

«Говоря в целом об отечественных автобрендах, если будут решены логистические проблемы, связанные с импортом комплектующих, то интерес к ним будет расти, а главное, они смогут обеспечить его собственной продукцией»,— считает Юлия Овчинникова.

По-разному оценивают эксперты потенциал возрожденного «Москвича» и появление новых российских брендов, таких как Evolute. Юлия Овчинникова уверена, что «Москвичи» будут востребованы у автовладельцев, потому что они смогут быть уверены в получении привычного сервиса у официального дилера («Ключавто» в марте открыл дилерский центр «Москвич» в Краснодаре).

Александр Климнов считает, что возрождение «Москвича» — пока больше маркетинговый проект, так как реальные продажи пока не превышают нескольких десятков по всей стране (86 за январь—февраль 2023 года). По его словам, интерес и спрос на эти машины во многом будет зависеть от должной маркетинговой и рекламной раскрутки, а также наращивания объемов производства.

Илья Назаров обращает внимание, что цена нового «Москвича» на 200 тыс. руб. выше аналогичной модели JAC JS4, привезенной из Китая, однако он полагает, что поддержку бренду окажут госсубсидии при покупке в кредит, а также корпоративный сегмент (такси, каршеринг). Он подчеркнул, что требуется восстановление полноценного производства со сваркой и окрашиванием кузовов, производством двигателей, что позволит снизить цены и привлечь покупателей.

По мнению экспертов «Авито Авто», новые «Москвичи» могут занять нишу на рынке электромобилей. По данным платформы, покупкой новых электрокаров интересовались в 12 раз активнее, чем в прошлом году, причем наибольшее внимание привлек электрический «Москвич 3e» — на его долю пришлось 30% от общего спроса на новые электромобили.

Самураи перешли границу

На фоне продолжающегося падения продаж новых легковых автомобилей рынок легковушек с пробегом чувствует себя достаточно неплохо. Размеры вторичного рынка автомобилей в России остаются почти на порядок больше, чем объемы ритейла новых машин. «Ввиду подорожания новых автомобилей в прошлом году в среднем на 40–65%, значительная часть россиян продолжает искать приемлемые варианты авто именно среди авто с пробегом»,— говорит Марина Дембицкая.

По данным «Автостат Инфо», в феврале 2023 года на Кубани продали 21,8 тыс. подержанных машин — на 10,2% больше, чем годом ранее. «Авито Авто» оценивает рост продаж авто с пробегом в регионе в 7,7% (с 1 января по 15 марта) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, средняя цена подержанной машины в Краснодарском крае в этот период составила 840 тыс. руб.

Аналитики «Авито Авто» отмечают, что на рынке автомобилей с пробегом японские производители сместили с первого места отечественные авто: росту их доли поспособствовал ввоз авто из-за рубежа. «Предложение автомобилей с пробегом под заказ из-за границы на платформе в январе—феврале 2023 года выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на такие автомобили на “Авито Авто” за год увеличился более чем в два раза. Чаще всего под заказ из-за рубежа на “Авито Авто” в начале 2023 года предлагают автомобили с пробегом брендов Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan»,— рассказали в пресс-службе платформы.

Дмитрий Матвеев напоминает, что подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio и раньше были в топе предпочтений россиян, так как у них недорогое обслуживание. «Даже если на них не будет оригинальных запчастей, китайскими аналогами можно заменить очень многое, и ремонт сам по себе несложный»,— говорит он.

Эксперт также советует поторопиться тем, кто планирует купить подержанный автомобиль в возрасте до трех лет. По его словам, рынок таких машин будет сжиматься, а цены на них будут расти, так как владельцы все чаще откладывают их продажу и покупку новых авто. В то же время, по словам Марины Дембицкой, в более дорогих сегментах (в районе 3 млн руб.) возможно даже снижение цен — за счет расширения поставок по параллельному импорту. Однако это будет возможно только в рамках стабильного курса рубля и отсутствия изменений в таможенном и налоговом законодательствах, добавляет она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из основных трендов этого года эксперты называют замещение новых иномарок корейского, европейского и японского происхождения на отечественные и китайские авто

Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ Одним из основных трендов этого года эксперты называют замещение новых иномарок корейского, европейского и японского происхождения на отечественные и китайские авто

Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ

Прогноз на миллион

Эксперты, скорее, позитивно прогнозируют дальнейшее развитие авторынка в 2023 году, в том числе и в Краснодарском крае. Илья Назаров оценивает, что по итогам нынешнего года продажи автомобилей вырастут на 20% по сравнению с 2022 годом. Во многом рынок продолжит расти за счет доли отечественного и китайского автопрома, в том числе благодаря появлению новых брендов.

«Мы ожидаем дальнейшего восстановления рынка, роста спроса как на китайские бренды, так и на автомобили, поставляемые параллельным импортом, а также выхода на рынок новых брендов, в частности таких марок, как Jetour, Tank, Livan, Kaiyi, BAIC. Активное развитие, вероятно, получит сегмент электромобилей, который в 2022 году вырос на 56,7% в России»,— уверена Юлия Овчинникова.

В целом по стране в 2023 году может быть продано около 1 млн новых автомобилей. Участники рынка не готовы оценить, какая доля придется на Краснодарский край, однако они уверены, что регион по-прежнему будет занимать одно из лидирующих мест по продажам в стране. Наибольшую долю рынка может занять «АвтоВАЗ», который планирует продать около 400 тыс. автомобилей в этом году. Последний раз такой отметки компания достигала 10 лет назад, напоминает Марина Дембицкая. Росту продаж может поспособствовать возвращение на рынок автомобилей Lada Vesta, а также начало сборки Lada из китайских моделей на бывшем заводе Nissan.

Второе место эксперты отводят китайским авто — в первую очередь Chery, а также ее родственным брендам Exeed и Omoda. Дистрибьютор предписывает продать в России за 2023 год 200 тыс. машин. Еще 100–120 тыс. могут продать остальные китайские бренды.

Дмитрий Матвеев говорит, что уже сейчас не хватает и будет не хватать бюджетных масс-маркет-моделей Hyundai, Kia, Volkswagen и т. п. Сложившейся ситуацией пользуются и продолжат пользоваться китайские автопроизводители, которые быстро решают проблемы с дополнительными поставками. Однако против китайцев играет все еще настороженное отношение к ним потенциальных покупателей, не уверенных в том, смогут ли они в будущем более-менее выгодно продать приобретенный актив, добавляет он.

Впрочем, подчеркивает госпожа Дембицкая, прогнозы на год делать сложно, так как существенную роль играет фактор неопределенности. «Как показал прошлый год, строить сколько-нибудь точные прогнозы, когда на них влияют такие факторы, как инфляция, нарушение логистики, волатильность курса валют, СВО, санкции, мобилизация и карантин в китайских провинциях, практически невозможно. В лучшее остается только верить. А потому в нынешних условиях рост продаж хотя бы на 15–20% и 800 тыс. новых легковых и LCV автомобилей за год можно будет уже считать успехом»,— резюмирует она.

Алексей Белянин

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