Изошли на биологию

Краснодарский край входит в число регионов — лидеров по количеству площадей, возделываемых при помощи органического земледелия. Таковы данные федерального Фонда поддержки органической продукции. По словам участников рынка, развитие направления стимулирует сложная ситуация с химическими средствами защиты и питания растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что сложившаяся ситуация заставит производителей нарастить объемы производства биологических удобрений и средств защиты растений

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Эксперты считают, что сложившаяся ситуация заставит производителей нарастить объемы производства биологических удобрений и средств защиты растений

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В тройке лидеров

В 2022 году, по данным Союза органического земледелия (СОЗ), рынок отечественных биологических средств защиты и удобрений вырос на 60%. Это, по мнению экспертов СОЗ, связано с существенным сокращением из-за санкций импорта химических средств защиты и питания растений. В прошлом году стоимость этих препаратов увеличилась на 50%. Цены же на биологические средства либо остались без изменений, либо выросли на 5–10%, говорится в исследовании организации.

Как отмечает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов, в ближайшие несколько лет сложившаяся ситуация заставит производителей нарастить объемы производства биологических удобрений и средств защиты растений (СЗР), но только в том случае, если на продукцию будет спрос.

«Производители биологических средств защиты растений могут в первый же год под заказ увеличить объемы производства до необходимых показателей. Практически все из них имеют для этого и маточные культуры микроорганизмов, и необходимые производственные мощности. Дело только в конкретных заказах, в знаниях сельхозтоваропроизводителей о таких возможностях, доверии биометоду. Это российские высокотехнологичные производства на 98%, с собственными лабораториями, квалифицированными кадрами. Многие экспортируют продукцию по всему миру. Ресурсы и опыт позволяют перевести на биометод до 80% отечественного АПК в первый же год»,— говорит господин Коршунов.

Однако, по его словам, проблема в настоящее время заключается в готовности самих российских аграриев к массовому переходу на «биологию». По данным Россельхозцентра, на сегодняшний день всего 2% сельхозпредприятий страны используют биологические средства защиты растений — это 235 предприятий из 56 регионов. В тройке лидеров по органическому земледелию — Воронежская область, Краснодарский край и Московская область.

По данным Фонда поддержки органической продукции, на Кубани к началу этого года работают 13 производителей «органики» с соответствующими сертификатами. Для сравнения, в 2022-м таких было всего семь. В крае производят органические овощи, виноград, зерновые, чай, рис.

Вести с полей

Органическое земледелие предусматривает большие защитные зоны от полей интенсивного земледелия. Поэтому исключаются авиационные обработки прилегающих сельскохозяйственных участков. А технология выращивания органического риса предусматривает ежегодную смену затапливаемого поля на сопутствующую суходольную культуру. Светлана Березовская, глава одноименного предприятия в Крымском районе Краснодарского края, выращивает на органических полях рис и сою. Она уверена, что будущее — именно за биологическими методами. Однако признается, что пока их развитие держится в основном на энтузиазме аграриев — потребители не слишком заинтересованы в чистой продукции, не знакомы с ее преимуществами, а порой даже не подозревают о ее существовании. Эти товары находятся в премиальном сегменте, поэтому цены на крупу с зеленым листом на упаковке несколько выше.

«Для того чтобы продавать такой продукт, в магазинах необходимы отдельные полки, где будут стоять все чистые продукты питания. Торговые сети не готовы вкладываться в популяризацию ценных продуктов для здоровья человека, пока заметны интересы только в прибыли. Я уверена, что люди придут к употреблению чистых продуктов. Нужно просто дать им возможность узнать о них»,— говорит госпожа Березовская.

По ее словам, без стабильного сбыта производство постепенно может прийти в упадок. Прибыли от органического земледелия относительно невысокие: в 2022 году на сельхозпредприятии Светланы Березовской собрали 1200 тонн риса. Удалось реализовать 44 тонны органической крупы, остальное было продано как неорганический обезличенный сырец. «Урожайность составила около 60 ц/га, по 10 ц/га потеряли из-за погоды — всю осень дожди мешали приступить к уборке. В то же время урожайность риса, выращенного с использованием химических удобрений, в Крымском районе — около 70 ц/га»,— говорит аграрий.

Несмотря на более низкие показатели урожайности, органическое земледелие имеет ряд преимуществ, подчеркивает Светлана Березовская. Затраты на биологические средства защиты (БСЗ) значительно ниже. Передовые технологии позволяют исключить использование пестицидов, но в то же время увеличивают стоимость квалифицированного труда. Обработка БСЗ растений обходится дешевле химических обработок в среднем на 30 тыс. руб. на 1 га.

Интерес повышает экономия

Экономическая эффективность биологических средств защиты растений и биоудобрений зависит от культуры, на которой они применяются, а также от степени интенсивности сельскохозяйственного производства в части применения химических СЗР и минеральных удобрений, констатируют эксперты.

«Наиболее актуальным, на мой взгляд, является применение биологических препаратов на овощных, плодовых и ягодных культурах, так как они являются восприимчивыми к болезням на поздних этапах вегетации, а срок ожидания у химических препаратов зачастую достаточно велик»,— говорит заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» (ФНЦБЗР), старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Томашевич.

По словам Сергея Коршунова, следует учитывать и то, что применение БСЗР требует более жесткого соблюдения технологии хранения и применения, более детального планирования. Прогнозировать объемы применения биологических удобрений и средств защиты растений в 2023 году пока сложно, считает он.

«В 2022 году производители БСЗР в целом нарастили продажи, но они были нестабильными. Старт сезона был хорошим, но ближе к концу лета сельхозтоваропроизводители стали серьезно экономить и сокращать количество обработок из-за резкого подорожания всех средств производства. Однозначно можно сказать лишь одно: на юге России, как и по всей стране, отмечается постепенное повышение интереса к биометоду. Выбирая БСЗР и удобрения, аграрии стремятся не только снизить затраты, но и позаботиться об урожае будущих десятилетий. За последние 30 лет, в том числе и из-за применения синтетических препаратов, плодородность почвы в Краснодарском крае снизилась на треть. Ситуацию необходимо исправлять»,— говорит господин Коршунов.

Кроме того, по словам председателя правления СОЗ, большинство вредителей и возбудителей болезней имеют высокую резистентность — быстро привыкают к химии и уже не боятся ее. «Иначе говоря, то, что работало сегодня, не будет работать завтра. С некоторыми задачами минеральные удобрения и химические СЗР не справляются. Например, при высокой степени химизации полевых культур возникает больше проблем с распространенностью корневых гнилей, что значительно снижает урожай»,— говорит Сергей Коршунов.

В настоящее время в Краснодарском крае выстраивают стратегию, позволяющую к 2030 году создать кластер экологизированного АПК, в который будет входить и органическое земледелие. Под него планируют выделить около 70% всех посевных площадей региона, сообщают в региональном минсельхозе.

Напомним, в 2019 году был принят региональный закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края». Согласно документу, аграрии, которые восстанавливают плодородность почв, могут рассчитывать на компенсации, субсидии и гранты.

Андрей Пугачев

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