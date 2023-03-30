Ближе к телу

Необычные ноты, акцент на персонификацию и смешение ароматов: «Коммерсантъ Стиль» рассказывает об актуальных тенденциях этой весны.
Времена модных духов прошли. Сегодня никто не хочет пахнуть ароматом, который есть у каждого второго, как бы дорого он ни стоил, а потому люди пробуют нишевые ароматы и избегают более доступных коммерческих, а уж тем более духов «от знаменитостей». Сегодня носить узнаваемый парфюм примерно то же самое, как прийти с подругой на мероприятие в одном и том же наряде. Этой весной для индивидуалистов как будто специально созданы все условия: среди новинок много ароматов негромких, интимных, во многих присутствуют «вкусные» гурманские ноты — и на первый план выходит наслаивание. Мешать разрешается все и вся, что отлично вписывается в концепцию «быть не как все», потому что пропорции смешивания и результат повторить в точности будет сложно.
Впали в детство
Сладкие, съедобные ноты напоминают о мороженом, сахарной вате, зефире и шоколаде — все, что, как принято считать, создает психологический комфорт.
Вечеринка в разгаре
Духи, вдохновленные миксологами, символизируют роскошь и беспечность, а пахнут ромом, виски или джином с тоником.
Постельная сцена
Приглушенные ароматы с нотами мускуса и чистой кожи расслабляют, пахнут деликатно и сексуально.
Остались без десерта
Ароматы, в которых вместо сладкой ванили красиво звучат другие съедобные ноты вроде риса, кунжута или водорослей.
Бабушкин сундук
Цветочные ароматы всегда актуальны, но этой весной в них отчетливо слышится винтажный оттенок.