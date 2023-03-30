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Коммерсантъ FM
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Ближе к телу

Парфюмерные веяния сезона

Необычные ноты, акцент на персонификацию и смешение ароматов: «Коммерсантъ Стиль» рассказывает об актуальных тенденциях этой весны.

Времена модных духов прошли. Сегодня никто не хочет пахнуть ароматом, который есть у каждого второго, как бы дорого он ни стоил, а потому люди пробуют нишевые ароматы и избегают более доступных коммерческих, а уж тем более духов «от знаменитостей». Сегодня носить узнаваемый парфюм примерно то же самое, как прийти с подругой на мероприятие в одном и том же наряде. Этой весной для индивидуалистов как будто специально созданы все условия: среди новинок много ароматов негромких, интимных, во многих присутствуют «вкусные» гурманские ноты — и на первый план выходит наслаивание. Мешать разрешается все и вся, что отлично вписывается в концепцию «быть не как все», потому что пропорции смешивания и результат повторить в точности будет сложно.

Впали в детство

Сладкие, съедобные ноты напоминают о мороженом, сахарной вате, зефире и шоколаде — все, что, как принято считать, создает психологический комфорт.

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Obvious, парфюмерная вода Vanille. Ноты: мадагаскарская ваниль, бобы тонка, мускус.

Obvious, парфюмерная вода Vanille. Ноты: мадагаскарская ваниль, бобы тонка, мускус.

Maison Maissa, парфюмерная вода Vanilla. Ноты: сахар, лукум, ваниль, роза, лимон.

Maison Maissa, парфюмерная вода Vanilla. Ноты: сахар, лукум, ваниль, роза, лимон.

Morph, парфюмерная вода Indomable. Ноты: уд, пачули, сахар, ваниль, ламбанум, гвоздика, серая амбра.

Morph, парфюмерная вода Indomable. Ноты: уд, пачули, сахар, ваниль, ламбанум, гвоздика, серая амбра.

Place des Lices, парфюмерная вода Vanile. Ноты: ваниль, лимон, клубника, танжерин.

Place des Lices, парфюмерная вода Vanile. Ноты: ваниль, лимон, клубника, танжерин.

Predubezhdai, парфюмерная вода Detstvo. Ноты: сушеные фрукты, черный перец, гвоздика, корица, амбра, лабданум, ваниль, мирра, пачули, шелковый мускус (в FOAM).

Predubezhdai, парфюмерная вода Detstvo. Ноты: сушеные фрукты, черный перец, гвоздика, корица, амбра, лабданум, ваниль, мирра, пачули, шелковый мускус (в FOAM).

Cra-Yon, парфюмерная вода Vanilla CEO. Ноты: цикламен, цветок апельсина, бергамот, мандарин, ванильная орхидея, мускус, древесина.

Cra-Yon, парфюмерная вода Vanilla CEO. Ноты: цикламен, цветок апельсина, бергамот, мандарин, ванильная орхидея, мускус, древесина.

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Obvious, парфюмерная вода Vanille. Ноты: мадагаскарская ваниль, бобы тонка, мускус.

Maison Maissa, парфюмерная вода Vanilla. Ноты: сахар, лукум, ваниль, роза, лимон.

Morph, парфюмерная вода Indomable. Ноты: уд, пачули, сахар, ваниль, ламбанум, гвоздика, серая амбра.

Place des Lices, парфюмерная вода Vanile. Ноты: ваниль, лимон, клубника, танжерин.

Predubezhdai, парфюмерная вода Detstvo. Ноты: сушеные фрукты, черный перец, гвоздика, корица, амбра, лабданум, ваниль, мирра, пачули, шелковый мускус (в FOAM).

Cra-Yon, парфюмерная вода Vanilla CEO. Ноты: цикламен, цветок апельсина, бергамот, мандарин, ванильная орхидея, мускус, древесина.

Вечеринка в разгаре

Духи, вдохновленные миксологами, символизируют роскошь и беспечность, а пахнут ромом, виски или джином с тоником.

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27 87, парфюмерная вода Sonar. Ноты: розовый перец, бергамот, пиво, тубероза, шафран, металл, ваниль, дерево.

27 87, парфюмерная вода Sonar. Ноты: розовый перец, бергамот, пиво, тубероза, шафран, металл, ваниль, дерево.

Nasomatto, парфюмерная вода Baraonda. Ноты: виски, дерево, роза, мускус.

Nasomatto, парфюмерная вода Baraonda. Ноты: виски, дерево, роза, мускус.

Tiziana Terenzi, туалетная вода Laudano Nero. Ноты: коньяк, табак, амбра, полынь, мирт, зола, мед, кедр, сандал, розмарин, ирис, ладан, уд, дуб, камфора, лавр, ваниль, мускус, ветивер.

Tiziana Terenzi, туалетная вода Laudano Nero. Ноты: коньяк, табак, амбра, полынь, мирт, зола, мед, кедр, сандал, розмарин, ирис, ладан, уд, дуб, камфора, лавр, ваниль, мускус, ветивер.

Salle Privee, парфюмерная вода Concorde. Ноты: виски, черный перец, розовый перец, можжевельник, табак, шафран, кашемировое дерево, гваяк, ветивер, пачули, амбра, уд, сандал, кедр.

Salle Privee, парфюмерная вода Concorde. Ноты: виски, черный перец, розовый перец, можжевельник, табак, шафран, кашемировое дерево, гваяк, ветивер, пачули, амбра, уд, сандал, кедр.

New Notes, парфюмерная вода Musk Complexity. Ноты: ром, лимон, имбирь, красные фрукты, бергамот, жасмин, лабданум, корица, тростниковый сахар, гваяк, мускус, сандал, пачули.

New Notes, парфюмерная вода Musk Complexity. Ноты: ром, лимон, имбирь, красные фрукты, бергамот, жасмин, лабданум, корица, тростниковый сахар, гваяк, мускус, сандал, пачули.

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27 87, парфюмерная вода Sonar. Ноты: розовый перец, бергамот, пиво, тубероза, шафран, металл, ваниль, дерево.

Nasomatto, парфюмерная вода Baraonda. Ноты: виски, дерево, роза, мускус.

Tiziana Terenzi, туалетная вода Laudano Nero. Ноты: коньяк, табак, амбра, полынь, мирт, зола, мед, кедр, сандал, розмарин, ирис, ладан, уд, дуб, камфора, лавр, ваниль, мускус, ветивер.

Salle Privee, парфюмерная вода Concorde. Ноты: виски, черный перец, розовый перец, можжевельник, табак, шафран, кашемировое дерево, гваяк, ветивер, пачули, амбра, уд, сандал, кедр.

New Notes, парфюмерная вода Musk Complexity. Ноты: ром, лимон, имбирь, красные фрукты, бергамот, жасмин, лабданум, корица, тростниковый сахар, гваяк, мускус, сандал, пачули.

Постельная сцена

Приглушенные ароматы с нотами мускуса и чистой кожи расслабляют, пахнут деликатно и сексуально.

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Diptyque, парфюмерная вода L’Eau Papier, Ноты: мускус, мимоза, кунжут, дерево.

Diptyque, парфюмерная вода L’Eau Papier, Ноты: мускус, мимоза, кунжут, дерево.

Maison Rebatchi, парфюмерная вода Musc Panache. Ноты: мускус, ветивер, амбра, ваниль, бобы тонка.

Maison Rebatchi, парфюмерная вода Musc Panache. Ноты: мускус, ветивер, амбра, ваниль, бобы тонка.

Nose, парфюмерная вода Flacon One. Ноты: каскалон, голубой кипарис, кедр, корень ириса, арбуз, амброксан, кашмеран (в FOAM).

Nose, парфюмерная вода Flacon One. Ноты: каскалон, голубой кипарис, кедр, корень ириса, арбуз, амброксан, кашмеран (в FOAM).

Etro, парфюмерная вода Musk — классический аромат марки. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус, сандал.

Etro, парфюмерная вода Musk — классический аромат марки. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус, сандал.

Nasomatto, парфюмерная вода Silver Musk. Ноты: мускус.

Nasomatto, парфюмерная вода Silver Musk. Ноты: мускус.

Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Bianco Puro. Ноты: бергамот, зелёный мандарин, лимон, шафран, гвоздика, манго, лаванда, карамель, пачули, ветивер, мирра, мускус, сандал, ваниль, камбоджийский уд.

Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Bianco Puro. Ноты: бергамот, зелёный мандарин, лимон, шафран, гвоздика, манго, лаванда, карамель, пачули, ветивер, мирра, мускус, сандал, ваниль, камбоджийский уд.

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Diptyque, парфюмерная вода L’Eau Papier, Ноты: мускус, мимоза, кунжут, дерево.

Maison Rebatchi, парфюмерная вода Musc Panache. Ноты: мускус, ветивер, амбра, ваниль, бобы тонка.

Nose, парфюмерная вода Flacon One. Ноты: каскалон, голубой кипарис, кедр, корень ириса, арбуз, амброксан, кашмеран (в FOAM).

Etro, парфюмерная вода Musk — классический аромат марки. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус, сандал.

Nasomatto, парфюмерная вода Silver Musk. Ноты: мускус.

Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Bianco Puro. Ноты: бергамот, зелёный мандарин, лимон, шафран, гвоздика, манго, лаванда, карамель, пачули, ветивер, мирра, мускус, сандал, ваниль, камбоджийский уд.

Остались без десерта

Ароматы, в которых вместо сладкой ванили красиво звучат другие съедобные ноты вроде риса, кунжута или водорослей.

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Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Akragas. Ноты: мирт, морские водоросли, нероли, герань, соль, атласский кедр, пачули, мускус, бензоин.

Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Akragas. Ноты: мирт, морские водоросли, нероли, герань, соль, атласский кедр, пачули, мускус, бензоин.

V Canto, парфюмерная вода PDF. Ноты: морские водоросли, ваниль, мирт, кофе, соль, болгарская роза, чабрец, жасмин, карамель, кумарин, мускус, кедр.

V Canto, парфюмерная вода PDF. Ноты: морские водоросли, ваниль, мирт, кофе, соль, болгарская роза, чабрец, жасмин, карамель, кумарин, мускус, кедр.

Place des Lices, парфюмерная вода Saint Malo. Ноты: мускус, водные ноты, лимон, лаванда, пачули, бергамот.

Place des Lices, парфюмерная вода Saint Malo. Ноты: мускус, водные ноты, лимон, лаванда, пачули, бергамот.

Miller &amp; Bertaux, парфюмерная вода A Quiet Morning — классический аромат марки. Ноты: шафран, куркума, рис, лист пальмы, кедр, сандал.

Miller & Bertaux, парфюмерная вода A Quiet Morning — классический аромат марки. Ноты: шафран, куркума, рис, лист пальмы, кедр, сандал.

Kenzo, парфюмерная вода Nuit Tatami. Ноты: рис, розовый перец, ваниль, амбретта.

Kenzo, парфюмерная вода Nuit Tatami. Ноты: рис, розовый перец, ваниль, амбретта.

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Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Akragas. Ноты: мирт, морские водоросли, нероли, герань, соль, атласский кедр, пачули, мускус, бензоин.

V Canto, парфюмерная вода PDF. Ноты: морские водоросли, ваниль, мирт, кофе, соль, болгарская роза, чабрец, жасмин, карамель, кумарин, мускус, кедр.

Place des Lices, парфюмерная вода Saint Malo. Ноты: мускус, водные ноты, лимон, лаванда, пачули, бергамот.

Miller & Bertaux, парфюмерная вода A Quiet Morning — классический аромат марки. Ноты: шафран, куркума, рис, лист пальмы, кедр, сандал.

Kenzo, парфюмерная вода Nuit Tatami. Ноты: рис, розовый перец, ваниль, амбретта.

Бабушкин сундук

Цветочные ароматы всегда актуальны, но этой весной в них отчетливо слышится винтажный оттенок.

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Floratropia, парфюмерная вода Le Ciel. Ноты: семена моркови, амбретта, африканская герань, акация, османтус, ирис, сандал, бобы тонка.

Floratropia, парфюмерная вода Le Ciel. Ноты: семена моркови, амбретта, африканская герань, акация, османтус, ирис, сандал, бобы тонка.

V Canto, парфюмерная вода Arsenico. Ноты: ананас, яблоко, красная смородина, бергамот, кедр, береза, пачули, бензоин, бобы тонка, жасмин, дубовый мох, мускус, амбра.

V Canto, парфюмерная вода Arsenico. Ноты: ананас, яблоко, красная смородина, бергамот, кедр, береза, пачули, бензоин, бобы тонка, жасмин, дубовый мох, мускус, амбра.

Etro, парфюмерная вода Paisley — классический аромат марки. Ноты: кардамон, лист черной смородины, бергамот, иланг-иланг, розовый перец, жасмин самбак, пачули, ваниль, серая амбра.

Etro, парфюмерная вода Paisley — классический аромат марки. Ноты: кардамон, лист черной смородины, бергамот, иланг-иланг, розовый перец, жасмин самбак, пачули, ваниль, серая амбра.

Prada, парфюмерная вода Infusion d’Ylang. Ноты: бергамот, кардамон, иланг-иланг, сандал.

Prada, парфюмерная вода Infusion d’Ylang. Ноты: бергамот, кардамон, иланг-иланг, сандал.

Penhaligon’s, парфюмерная вода Highgrove Bouquet. Ноты: липовый цвет, мимоза, кедр.

Penhaligon’s, парфюмерная вода Highgrove Bouquet. Ноты: липовый цвет, мимоза, кедр.

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Floratropia, парфюмерная вода Le Ciel. Ноты: семена моркови, амбретта, африканская герань, акация, османтус, ирис, сандал, бобы тонка.

V Canto, парфюмерная вода Arsenico. Ноты: ананас, яблоко, красная смородина, бергамот, кедр, береза, пачули, бензоин, бобы тонка, жасмин, дубовый мох, мускус, амбра.

Etro, парфюмерная вода Paisley — классический аромат марки. Ноты: кардамон, лист черной смородины, бергамот, иланг-иланг, розовый перец, жасмин самбак, пачули, ваниль, серая амбра.

Prada, парфюмерная вода Infusion d’Ylang. Ноты: бергамот, кардамон, иланг-иланг, сандал.

Penhaligon’s, парфюмерная вода Highgrove Bouquet. Ноты: липовый цвет, мимоза, кедр.

Ирина Кириенко

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