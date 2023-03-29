Эксперт: отказ Cargill от экспорта зерна не повлияет на объемы поставок на юге России

Российская «дочка» американской компании Cargill прекратит экспорт российского зерна в следующем сельхозгоду, который начнется с 1 июля 2023 года. Соответствующее уведомление от компании получил Минсельхоз РФ. Однако прекращение ее экспортной деятельности никак не скажется на рынке, в том числе и на юге России. Объемы поставок за рубеж просто пойдут через другие компании, считает советник генерального директора АО «Первая портовая компания» Алексей Амаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

И все же прекращение экспорта со стороны таких крупных игроков, по мнению господина Амаева, не очень хороший звонок. Вероятной причиной такого решения собеседник «Ъ-Кубань» считает западные санкции, которые зарубежные компании теперь сами не знают, как обходить.

При этом господин Амаев уточнил: перестанет работать только внешнеторговое подразделение компании. Изменений в других сферах ее работы в России не планируется.

ООО «Каргилл» — российская «дочка» одного из крупнейших поставщиков зерна в мире Cargill, которая является клиентом АО «Зерновой терминал "КСК» в Новороссийске, согласно информации на сайте «КСК».

Как ранее сообщал «Ъ», компания не будет экспортировать российское зерно «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями» Минсельхоза РФ.

Андрей Пугачев

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