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Коммерсантъ FM
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Pepsi сменила логотип впервые за 14 лет

Pepsi обновила свой логотип, новый дизайн с осени начнут использовать в Северной Америке, а в 2024 — по всему миру. Смена логотипа приурочена к 125-летию бренда, изменения в него внесли впервые за 14 лет.

Pepsi с новым логотипом

Pepsi с новым логотипом

Фото: PepsiCo

Pepsi с новым логотипом

Фото: PepsiCo

Теперь надпись на логотипе расположена в середине красно-бело-синего круга. Также основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета используются в линии Pepsi Zero Sugar, и компания таким образом хочет привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара.

Утверждается, что у банок с напитком будет «новый визуально четкий силуэт», также поменяли шрифт. «Новый логотип и фирменный стиль отдают дань уважения богатому наследию бренда и делают большой шаг вперед в будущее»,— говорится в пресс-релизе компании.

В прошлый раз Pepsi меняла логотип в 2008 году, но с тех пор он «немного устарел», пишет CNN. «Этот строчный шрифт, выделенный курсивом, синий цвет немного приглушен… он не излучает той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд»,— объяснил нововведения директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан.

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