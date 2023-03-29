В Ярославле разрабатывают курс «Основы российской государственности» для вузов

Создание нового курса «Основы российской государственности» для российских вузов обсуждают на конференции в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова, которая проходит в рамках проекта «ДНК России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Конференция в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Курс создается по поручению Владимира Путина. Участники и организаторы конференции считают, что студентов нужно не только учить, но и воспитывать.

«Наша дискуссия тесно связана с закреплением слова “воспитание” в системе российского образования, мы собрались для того, чтобы выработать практические шаги и еще раз определить, как и что мы должны преподавать, каких студентов мы должны готовить, причем не только как специалистов, но и как личностей, имеющих определенное мировоззрение, основанное на российских ценностях»,— сказал член Совета Федерации, бывший ректор ЯрГУ Александр Русаков.

Как сообщили в ЯрГУ, ярославский вуз является опорным для проекта «ДНК» и вносит решающий вклад в создание нового образовательного курса.

«Это фундамент и для укрепления патриотизма в сердцах и умах нашей молодежи, и для формирования активной гражданской позиции»,— сказал врио ректора Ярославского государственного университета Артем Иванчин.

Антон Голицын