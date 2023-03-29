Правительство Воронежской области опубликовало стратегию военно-патриотического воспитания в регионе до 2025 года. В ней обобщенно, без упоминания спецоперации на Украине, говорится о необходимости воспитывать молодежь на основании «традиционных духовно-нравственных ценностей» в условиях роста «геополитической конфликтности». Из документа стало известно, что макеты оружия есть в менее чем половине воронежских школ; в патриотической работе в регионе зачастую процесс был важнее результата; а в «Юнармии» «отсутствуют ресурсные возможности». Общественники надеются, что принятые на основе стратегии меры позволят удовлетворить масштабный запрос общества на военное обучение.
Воронежские власти намерены готовить духовно и физически крепкую молодежь
Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ
Стратегия развития военно-патриотического воспитания в Воронежской области до 2025 года была утверждена постановлением регионального правительства от 27 марта и опубликована вчера. Ранее о ее разработке сообщал губернатор Александр Гусев. В феврале он отмечал, что в документе будет сделан акцент на физподготовке.
18-страничная стратегия носит обобщенный характер. Помимо понятий воспитания и патриотизма в ней приводится определение «традиционных российских духовно-нравственных ценностей», под которыми понимаются некие «нравственные ориентиры», передаваемые из поколения в поколение, «укрепляющие гражданское единство» и «нашедшие свое проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».
Наибольший интерес в документе представляют выявленные сильные и слабые стороны патриотического воспитания в Воронежской области. Это единственный раздел, в котором помимо оценок приводятся численные показатели. К «сильным» сторонам относится «учет особенностей региона»; «опережающее правовое регулирование»; развитие воспитания не только властями, но и общественными организациями, казачьими обществами, военно-патриотическими клубами и «инициативными гражданами»; наличие координационного совета по военно-патриотическому воспитанию при облправительстве; наличие Регионального центра подготовки граждан к военной службе и областного учреждения дополнительного образования «Авангард». Также созданы «зональные» центры подготовки к военной службе в трех районах.
В регионе действуют 317 военно-патриотических объединений, 434 юнармейских отряда (общая численность — 11,2 тыс. человек). Какую работу проводили эти организации, не раскрывается.
Из документа стала известна оснащенность школ в контексте военно-патриотической работы. Только в 38% воронежских учреждений есть «тир (электронный стрелковый тренажер)», в 31% — спортгородок с элементами полосы препятствий, в 44% — «предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями», в 50% — массогабаритные макеты автомата Калашникова, в 44% — «медицинское имущество», в 30% — макеты гранат. Зато «особое место в системе патриотического воспитания занимает семья», говорится в стратегии.
В документе утверждается, что активизации работы реготделения ДОСААФ, общественных объединений и военно-спортивных клубов «будет способствовать выделение отдельных направлений грантовой поддержки» для некоммерческих организаций, а также «иные формы поощрений» за развитие военно-прикладного спорта.
В то же время говорится и о слабых сторонах. В их числе — недостаточная организация работы в вузах (в том числе «формальное проведение учебных сборов»), неизвестность реального уровня военно-патриотического воспитания («часто оценка сводится к количеству мероприятий, а не к качеству; главным считается процесс военно-патриотического воспитания, а не результат»), а также «разобщенность» публичной власти и организаций, которая «осложняется отсутствием с 2021 года госпрограммы Воронежской области в сфере подготовки граждан к военной службе».
Учебная база ДОСААФ не соответствует техническому оснащению Вооруженных сил, к тому же происходит «отчуждение объектов недвижимости, предназначенных для военно-спортивной подготовки». В «Юнармии» «отсутствуют ресурсные возможности», инструкторы и «унифицированное методическое обеспечение». «Требует совершенствования» шефская работа со стороны военкоматов, воинских частей и силовых структур. Отсутствует система подготовки и повышения квалификации инструкторов. «Недостаточно развита» сеть военно-патриотических организаций. «Практически отсутствуют» предусмотренные законодательством пункты изучения основ военной службы для молодежи, не прошедшей начальную подготовку в школах.
Целями стратегии называется объединение усилий «государства, общества и личности» по защите РФ, повышение эффективности военно-патриотического воспитания, «учет традиционных ценностей» в допризывной подготовке. Должна быть создана «новая эффективная система патриотического воспитания, обеспечивающая оптимальные условия развития у граждан верности Родине». Планируется обеспечить овладение гражданами военными знаниями и умениями. Среди задач указана выработка единых критериев и показателей работы, увеличение числа допризывных граждан с первым спортивным разрядом. Ожидается развитие кадетских корпусов и классов.
В ДОСААФ должна быть создана «оптимизированная модель», позволяющая перейти «от подготовки по военно-учетным специальностям к защите Отечества». Оговаривается и развитие «авиационных, технических» видов спорта.
Предлагаются несколько «механизмов» реализации стратегии. В их числе — создание единого календаря мероприятий, общих критериев работы и программы повышения квалификации инструкторов. Планируется сформировать «систему соревнований» и сборов, «дополнительно» готовить пребывающих в запасе граждан. Оговаривается необходимость физического развития молодежи.
Вместо спецоперация в документе упоминается «рост геополитической нестабильности и конфликтности, сопровождающийся повышением угрозы использования военной силы». Оценивать эффективность стратегии планируется «нравственно-духовными» (например, степенью уважения к русским воинским традициям) и количественными параметрами (число тематических материалов в СМИ и число воспитанников военно-патриотических клубов, поступивших на службу).
Как в феврале и анонсировал губернатор Александр Гусев, документ будет реализовываться в три этапа. Ранее сообщалось, что на первом (2023 год) планируется сформировать программу подготовки воспитанников и инструкторов, а также учредить почетный знак облправительства за достижения в сфере военно-патриотического воспитания и подготовить план мероприятий. В 2024 году должны пройти различные сборы. В 2025-м запланирован мониторинг и обобщение опыта. Уже до 1 апреля 2023-го областное управление молодежной политики должно будет «обеспечить разработку» плана реализации стратегии, в котором, вероятно, могут быть обозначены более конкретные решения.
Проблемы военно-патриотического воспитания и развития прикладных видов спорта публично обсуждались в регионе и ранее. Наиболее скандальным стало закрытие в 2020 году воронежского аэроклуба, действовавшего с 1933 года. Реготделение ДОСААФ из-за финансовых проблем продало здание в центре города, чтобы направить средства на решение финансовых проблем аэроклуба и обновление материальной базы, но этого так и не было сделано, утверждали в клубе.
Телефоны воронежского отделения ДОСААФ вчера вечером не отвечали. Собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из военно-патриотических клубов Воронежа отмечает, что пока реальное патриотическое воспитание ведется отдельными энтузиастами из числа руководителей кадетских учреждений или казачьих объединений, а обучение помимо них ведут медики или просто заинтересованные граждане: «Инструкторский состав иногда готовится такими же энтузиастами, например, в столице или на базе ЧВК «Вагнер», или же привлекаются бывшие или находящиеся в отпуске участники спецоперации».
«Стратегия призвана решить массу накопившихся проблем в сфере военно-патриотического воспитания,- отмечает председатель Воронежского стрелкового клуба (ВСК; общественное объединение, насчитывающее около 400 членов) Альберт Горбачев.— Но это требует многогранной работы. Если взять только стрелковые навыки, то получается, что сейчас в 62% школ региона ученики выпали из минимального образовательного процесса. При этом ни слова не сказано про средние специальные и высшие учебные заведения. А любой воронежский школьный тир — это либо пневматика, либо электронный тренажер, но не использовавшиеся в СССР малокалиберные винтовки, дававшие реальное представление об оружии».
Эксперт напомнил, что подвальные тиры не закладываются и в строящихся воронежских школах, в том числе крупных, хотя такая возможность предусмотрена совместным приказом министра обороны РФ и Минобрнауки.
«Отрадно, что правительство области наконец обратило внимание и на состояние дел в региональном отделении ДОСААФ — в частности, на распродажу недвижимости, задействованной в подготовке граждан»,- заметил Альберт Горбачев. Он подчеркнул, что ВСК с начала СВО «ощущает повышенную заинтересованность граждан в развитии стрелковых навыков» и принятие стратегии позволяет надеяться на реализацию общественного запроса.