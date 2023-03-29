Правительство Воронежской области опубликовало стратегию военно-патриотического воспитания в регионе до 2025 года. В ней обобщенно, без упоминания спецоперации на Украине, говорится о необходимости воспитывать молодежь на основании «традиционных духовно-нравственных ценностей» в условиях роста «геополитической конфликтности». Из документа стало известно, что макеты оружия есть в менее чем половине воронежских школ; в патриотической работе в регионе зачастую процесс был важнее результата; а в «Юнармии» «отсутствуют ресурсные возможности». Общественники надеются, что принятые на основе стратегии меры позволят удовлетворить масштабный запрос общества на военное обучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские власти намерены готовить духовно и физически крепкую молодежь

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Воронежские власти намерены готовить духовно и физически крепкую молодежь

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

Стратегия развития военно-патриотического воспитания в Воронежской области до 2025 года была утверждена постановлением регионального правительства от 27 марта и опубликована вчера. Ранее о ее разработке сообщал губернатор Александр Гусев. В феврале он отмечал, что в документе будет сделан акцент на физподготовке.

18-страничная стратегия носит обобщенный характер. Помимо понятий воспитания и патриотизма в ней приводится определение «традиционных российских духовно-нравственных ценностей», под которыми понимаются некие «нравственные ориентиры», передаваемые из поколения в поколение, «укрепляющие гражданское единство» и «нашедшие свое проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

Наибольший интерес в документе представляют выявленные сильные и слабые стороны патриотического воспитания в Воронежской области. Это единственный раздел, в котором помимо оценок приводятся численные показатели. К «сильным» сторонам относится «учет особенностей региона»; «опережающее правовое регулирование»; развитие воспитания не только властями, но и общественными организациями, казачьими обществами, военно-патриотическими клубами и «инициативными гражданами»; наличие координационного совета по военно-патриотическому воспитанию при облправительстве; наличие Регионального центра подготовки граждан к военной службе и областного учреждения дополнительного образования «Авангард». Также созданы «зональные» центры подготовки к военной службе в трех районах.

В регионе действуют 317 военно-патриотических объединений, 434 юнармейских отряда (общая численность — 11,2 тыс. человек). Какую работу проводили эти организации, не раскрывается.

Из документа стала известна оснащенность школ в контексте военно-патриотической работы. Только в 38% воронежских учреждений есть «тир (электронный стрелковый тренажер)», в 31% — спортгородок с элементами полосы препятствий, в 44% — «предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями», в 50% — массогабаритные макеты автомата Калашникова, в 44% — «медицинское имущество», в 30% — макеты гранат. Зато «особое место в системе патриотического воспитания занимает семья», говорится в стратегии.

В документе утверждается, что активизации работы реготделения ДОСААФ, общественных объединений и военно-спортивных клубов «будет способствовать выделение отдельных направлений грантовой поддержки» для некоммерческих организаций, а также «иные формы поощрений» за развитие военно-прикладного спорта.

В то же время говорится и о слабых сторонах. В их числе — недостаточная организация работы в вузах (в том числе «формальное проведение учебных сборов»), неизвестность реального уровня военно-патриотического воспитания («часто оценка сводится к количеству мероприятий, а не к качеству; главным считается процесс военно-патриотического воспитания, а не результат»), а также «разобщенность» публичной власти и организаций, которая «осложняется отсутствием с 2021 года госпрограммы Воронежской области в сфере подготовки граждан к военной службе».

Учебная база ДОСААФ не соответствует техническому оснащению Вооруженных сил, к тому же происходит «отчуждение объектов недвижимости, предназначенных для военно-спортивной подготовки». В «Юнармии» «отсутствуют ресурсные возможности», инструкторы и «унифицированное методическое обеспечение». «Требует совершенствования» шефская работа со стороны военкоматов, воинских частей и силовых структур. Отсутствует система подготовки и повышения квалификации инструкторов. «Недостаточно развита» сеть военно-патриотических организаций. «Практически отсутствуют» предусмотренные законодательством пункты изучения основ военной службы для молодежи, не прошедшей начальную подготовку в школах.

Целями стратегии называется объединение усилий «государства, общества и личности» по защите РФ, повышение эффективности военно-патриотического воспитания, «учет традиционных ценностей» в допризывной подготовке. Должна быть создана «новая эффективная система патриотического воспитания, обеспечивающая оптимальные условия развития у граждан верности Родине». Планируется обеспечить овладение гражданами военными знаниями и умениями. Среди задач указана выработка единых критериев и показателей работы, увеличение числа допризывных граждан с первым спортивным разрядом. Ожидается развитие кадетских корпусов и классов.

В ДОСААФ должна быть создана «оптимизированная модель», позволяющая перейти «от подготовки по военно-учетным специальностям к защите Отечества». Оговаривается и развитие «авиационных, технических» видов спорта.

Предлагаются несколько «механизмов» реализации стратегии. В их числе — создание единого календаря мероприятий, общих критериев работы и программы повышения квалификации инструкторов. Планируется сформировать «систему соревнований» и сборов, «дополнительно» готовить пребывающих в запасе граждан. Оговаривается необходимость физического развития молодежи.

Вместо спецоперация в документе упоминается «рост геополитической нестабильности и конфликтности, сопровождающийся повышением угрозы использования военной силы». Оценивать эффективность стратегии планируется «нравственно-духовными» (например, степенью уважения к русским воинским традициям) и количественными параметрами (число тематических материалов в СМИ и число воспитанников военно-патриотических клубов, поступивших на службу).

Как в феврале и анонсировал губернатор Александр Гусев, документ будет реализовываться в три этапа. Ранее сообщалось, что на первом (2023 год) планируется сформировать программу подготовки воспитанников и инструкторов, а также учредить почетный знак облправительства за достижения в сфере военно-патриотического воспитания и подготовить план мероприятий. В 2024 году должны пройти различные сборы. В 2025-м запланирован мониторинг и обобщение опыта. Уже до 1 апреля 2023-го областное управление молодежной политики должно будет «обеспечить разработку» плана реализации стратегии, в котором, вероятно, могут быть обозначены более конкретные решения.

Проблемы военно-патриотического воспитания и развития прикладных видов спорта публично обсуждались в регионе и ранее. Наиболее скандальным стало закрытие в 2020 году воронежского аэроклуба, действовавшего с 1933 года. Реготделение ДОСААФ из-за финансовых проблем продало здание в центре города, чтобы направить средства на решение финансовых проблем аэроклуба и обновление материальной базы, но этого так и не было сделано, утверждали в клубе.

Телефоны воронежского отделения ДОСААФ вчера вечером не отвечали. Собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из военно-патриотических клубов Воронежа отмечает, что пока реальное патриотическое воспитание ведется отдельными энтузиастами из числа руководителей кадетских учреждений или казачьих объединений, а обучение помимо них ведут медики или просто заинтересованные граждане: «Инструкторский состав иногда готовится такими же энтузиастами, например, в столице или на базе ЧВК «Вагнер», или же привлекаются бывшие или находящиеся в отпуске участники спецоперации».

«Стратегия призвана решить массу накопившихся проблем в сфере военно-патриотического воспитания,- отмечает председатель Воронежского стрелкового клуба (ВСК; общественное объединение, насчитывающее около 400 членов) Альберт Горбачев.— Но это требует многогранной работы. Если взять только стрелковые навыки, то получается, что сейчас в 62% школ региона ученики выпали из минимального образовательного процесса. При этом ни слова не сказано про средние специальные и высшие учебные заведения. А любой воронежский школьный тир — это либо пневматика, либо электронный тренажер, но не использовавшиеся в СССР малокалиберные винтовки, дававшие реальное представление об оружии».

Эксперт напомнил, что подвальные тиры не закладываются и в строящихся воронежских школах, в том числе крупных, хотя такая возможность предусмотрена совместным приказом министра обороны РФ и Минобрнауки.

«Отрадно, что правительство области наконец обратило внимание и на состояние дел в региональном отделении ДОСААФ — в частности, на распродажу недвижимости, задействованной в подготовке граждан»,- заметил Альберт Горбачев. Он подчеркнул, что ВСК с начала СВО «ощущает повышенную заинтересованность граждан в развитии стрелковых навыков» и принятие стратегии позволяет надеяться на реализацию общественного запроса.

Олег Мухин