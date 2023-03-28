Было, но прошло

Суд прекратил уголовное дело против совладельца ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» (ВСБ) Вячеслава Кузина из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Банкиру вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Вячеслав Кузин, находясь в сговоре с председателем правления ВСБ и «неустановленными лицами», участвовал в хищении денег банка путем заключения фиктивных кредитных договоров. Ущерб банку оценили в размере почти 1,7 млн руб. Эксперты отмечают, что Вячеслав Кузин не освобождается от обязательств по возмещению причиненного им ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 2013 года ЦБ отозвал у Волжского социального банка лицензию из-за высокорискованной политики руководства и потери ликвидности

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ В декабре 2013 года ЦБ отозвал у Волжского социального банка лицензию из-за высокорискованной политики руководства и потери ликвидности

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Самары прекратил уголовное дело против совладельца ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» (ВСБ) 63летнего Вячеслава Кузина из-за истечения сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в суде. В феврале текущего года стало известно, что банкиру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году Вячеслав Кузин, занимавший должность председателя наблюдательного совета ВСБ, участвовал в выводе активов банка. «Председатель наблюдательного совета ООО „ВСБ“, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с председателем правления и неустановленными лицами, участвовал в организации хищения денежных средств банка путем заключения с физическими лицами фиктивных кредитных договоров»,— говорилось в сообщении прокуратуры. Должность председателя правления занимал Валерий Кучканов. Следствие установило, что банкиры заключили фиктивные кредитные договоры с тремя гражданами, которые не были осведомлены об этом. Ущерб следствие оценило в размере 1,681 млн руб. Вячеслав Кузин вину не признал.

• ООО «ВСБ» зарегистрировано в 1993 году в Самаре. Банк специализировался на кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц. По данным banki.ru, собственниками организации выступают Вячеслав Кузин (51,02%), Маргарита Андрианова (18,11%), покойный Валерий Кучканов (16,89%), Евгений Абибулаев (12,24%) и Евгений Шилов (1,73%).

Валерий Кучканов умер в ноябре 2013 года. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружила супруга в их собственном доме. После смерти Валерия Кучканова администрация Волжского социального банка на сайте организации опубликовала заявление о том, что на работу ВСБ случившееся не повлияет. В декабре того же года ЦБ отозвал у банка лицензию. Как сообщил регулятор, ВСБ проводил высокорискованную политику по размещению привлеченных средств, в результате формирования адекватных резервов под низкокачественные активы ООО «ВСБ» полностью утратило собственные средства. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. По последним данным Агентства по страхованию вкладов, общая сумма требований кредиторов Волжского социального банка превышает 4,6 млрд руб. За период конкурсного производства вернуть удалось 1 млрд руб. После краха банка против Валерия Кучканова также расследовалось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда. Совладельцу банка посмертно вменяют два эпизода мошенничества на общую сумму в размере 2 млрд руб.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, прекращение дела в связи с истечением срока давности является нереабилитирующим основанием. По словам Дмитрия Горбунова, подразумевается, что преступление имело место быть, но виновность в постановлении о прекращении дела не устанавливается.

Член Ассоциации юристов России Наталья Глебова отмечает, что Вячеслав Кузин не освобождается от обязательств по возмещению причиненного им ущерба: «Потерпевший имеет возможность защитить свои права и интересы в порядке гражданского судопроизводства. При этом суд, рассматривая такой иск, должен учитывать данные предварительного следствия по уголовному делу в качестве доказательств и оценивать их наряду с другими. Кроме того, потерпевший имеет возможность обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра­зумный срок».

Сабрина Самедова