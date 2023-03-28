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Коммерсантъ FM
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На Батуми обрушился мощный ураган

Сильный ураган обрушился на Республику Аджария на юго-западе Грузии. В столице Аджарии Батуми ветер сносит крыши и разносит осколки оконных стекол. Погиб один человек, трое пострадали, сообщают грузинские СМИ.

Мужчина в курортном городе Кобулети погиб из-за падения дерева на его автомобиль. Его тело обнаружила бригада скорой помощи. Один из трех пострадавших был несовершеннолетним.

Как передает «Sputnik Грузия», служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщает о сотнях звонков, поступающих на горячую линию из Батуми, Чакви и Кобулети. На стадионе в Батуми сейчас проходит матч между Грузией и Норвегией. На автостоянке возле стадиона вырваны ограды и повреждены машины.

Из-за ураганного ветра в Батуми не смог приземлиться самолет. Пилот пытался посадить самолет боком, а когда у него не получилось, он был вынужден снова набирать высоту.

Порывы ветра достигают 30 м/с. На море ожидается четырех-пятибалльный шторм. По прогнозам синоптиков, непогода в западной части Грузии продлится еще несколько дней.

Анастасия Ларина

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