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Энергетиков подстегнули штрафами

Нижегородское УФАС зафиксировало рост жалоб на отказы в техприсоединении

С отменой льготного присоединения к электросетям Нижегородское управление антимонопольной службы рассмотрело около 900 жалоб на действия ПАО «Россети Центр и Приволжье». Компании выписали штрафы на 147 млн руб. по обращениям предпринимателей и граждан на формальные отказы от заключения договоров на техприсоединение. В структуре Россетей ситуацию объясняли валом заявок, удорожанием оборудования и экономическими трудностями. По данным УФАС, энергетики выплачивают штрафы и исправляют ситуацию.

В прошлом году энергетики не справлялись с валом заявок на подключение

В прошлом году энергетики не справлялись с валом заявок на подключение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прошлом году энергетики не справлялись с валом заявок на подключение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало ПАО «Россети Центр и Приволжье» в общей сложности на 147 млн руб. за нарушение правил технологического присоединения к электросетям. Об этом сообщила заместитель руководителя УФАС Светлана Кирьякова на пресс-конференции в четверг. Как писал «Ъ-Приволжье», летом прошлого года предприниматели, обращавшиеся за льготным техприсоединением, начали массово жаловаться регулятору на действия энергетиков. Они выражались в отказах заключать договоры с абонентами или в затягивании сроков направления документации.

Антимонопольщики зафиксировали рост таких обращений, рассмотрев свыше тысячи заявлений от предпринимателей и граждан.

«Из них более 80% касаются техприсоединения к электрическим сетям, всего поступило 900 жалоб. Было рассмотрено 435 дел об административных правонарушениях. Основной нарушитель — «Россети Центр и Приволжье»: в УФАС рассмотрели 317 дел в отношении компании, административные штрафы назначены в 248 случаях», — сообщила госпожа Кирьякова.

Несмотря на то, что электросетевая компания оспаривает решения регулятора в судах, оплата штрафных санкций в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. продолжает поступать в бюджет.

Вместе с тем в УФАС похвалили энергетиков, отметив, что в 40% случаев подобные нарушения в Россетях устраняли оперативно, заключая и исполняя договоры техприсоединения. Были случаи, когда это делалось еще до возбуждения антимонопольных дел, и заявители отзывали жалобы. «Рост жалоб на действия Россетей наблюдался весной-летом, когда жители едут на дачи и начинают там жить и хозяйничать. Были и жалобы предпринимателей, когда заявки направлялись до 1 июля, затягивались сроки выдачи проекта договора и стоимость рассчитывали уже с учетом новых правил (без льгот). Все подобные жалобы признавались обоснованными», — уточнила госпожа Кирьякова.

По обращениям УФАС в Региональную службу по тарифам расходы энергетиков, связанные с оплатой штрафов, были исключены из тарифа на электроэнергию.

В феврале на действия филиала «Нижновэнерго» и других сетевых компаний предприниматели жаловались в правительство Нижегородской области и региональному бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому. Заместитель энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин отмечал, что некоторые сетевые организации противодействовали заключению договоров, искали формальные причины для отказов и требовали дополнительные документы, намеренно затягивая сроки.

В «Нижновэнерго» проволочки с заключением договоров объяснили валом заявок: только в мае-июне 2022 года перед отменой льгот филиал Россетей получил рекордные 19,7 тыс. обращений и заключил с абонентами 15,2 тыс. договоров на техприсоединение. При этом 95% заявок пришлись на объемы потребления до 150 кВт, востребованные малым и средним бизнесом. Рост числа заявок наложился на внешнюю экономическую ситуацию и удорожание комплектующих, что повлекло пересчет и повышение себестоимости при подключении абонентов.

Тем не менее сейчас сетевые компании исправляются, отметили в антимонопольной службе.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере газоснабжения. В частности, проблемы возникали у абонентов, подавших заявки на технологическое присоединение к газовым сетям.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в 2022 году газ был подведен к границам 11,8 тыс. домов, договоры на техническое присоединение к сетям заключили 19 тыс. собственников. Тем не менее УФАС оштрафовало ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», а также ООО «Газсервисраспределение» и «Княгининский стройгаз» по 16-ти антимонопольным делам. Споры касались как нарушения сроков техприсоединения, так и уклонения от исполнения обязательств по договорам с абонентами. «Кроме того, есть навязывание невыгодных условий, когда стоимость услуг порой бывает завышена. Либо когда поставщик газа отказывает в заключении договора и не направляет абоненту проект договора и техусловия», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

Впрочем, и в газоснабжении, по данным регулятора, ситуация постепенно выправляется: с осени количество исполненных договоров увеличилось почти втрое.

Роман Рыскаль

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