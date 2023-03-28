Больница Арзамаса осталась без кислорода

Нижегородского поставщика кислородного оборудования Максима Ладыгина снова обвинили в мошенничестве в коронавирусный период. В начале 2021 года его компания «Медкриотех» смонтировала в Центральной городской больнице Арзамаса систему лечебного газоснабжения. Однако медики ее не приняли и разорвали контракт, хотя, по словам защиты, никто оборудование не испытывал. Максиму Ладыгину вменили хищение более 4 млн руб. аванса, но больница готова частично зачесть некоторые работы. По решению арбитражного суда «Медкриотех» был обязан демонтировать установленное оборудование. Обвиняемый уверен, что его система рабочая, а уголовное дело инспирировали конкуренты, давшие ЦГБ Арзамаса заключение о несоответствии оборудования и затем получившие контракт на монтаж новой кислородной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максима Ладыгина продолжают вызывать в суд по поставкам газификаторов в пандемию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Максима Ладыгина продолжают вызывать в суд по поставкам газификаторов в пандемию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начали рассматривать третье уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Медкриотех» Максима Ладыгина — его обвинили в мошенничестве при исполнении договора на монтаж системы лечебного газоснабжения в Центральной городской больнице (ЦГБ) Арзамаса. В конце 2020 года больница получила почти 13 млн руб. субсидии от областного минздрава на оборудование для обеспечения кислородом тяжелых больных коронавирусом. Договор был заключен с «Медкриотехом», который обязался смонтировать снаружи газификатор и сделать разводку подачи кислорода на трех этажах больницы. Подрядчик поставил и смонтировал оборудование, но больница его не приняла, в одностороннем порядке отказавшись от договора.

Максиму Ладыгину вменили хищение полученного аванса в 4,15 млн руб. — по словам гособвинителя, коммерсант изначально имел план и умысел на хищение бюджетных денег. Поставщик свою вину не признал, сообщив, что обвинение ему непонятно.

В первом заседании был допрошен представитель потерпевшего, юрисконсульт ЦГБ Денис Филатов, но он многое не помнил или говорил, что он не является специалистом в вопросах оборудования. Из его показаний следовало, что поставщик установил «сосуды» вместо «баллонов», и они были из черного металла, а не из нержавейки. В ходе устной консультации сотрудник Ростехнадзора сообщил юристу, что есть замечания к представленным сертификатам соответствия, распечатанным на офисной бумаге.

В ЦГБ решили, что Ростехнадзор не зарегистрирует смонтированное кислородное оборудование (оно относится к особо опасным производственным объектам) и что оно не пригодно к эксплуатации. Кроме того, в ходе осмотра замечания к смонтированной системе лечебного газоснабжения высказал приглашенный медиками представитель компании «Криоген-сервис».

Адвокаты обвиняемого не смогли выяснить у юриста ЦГБ, чем сосуд конструктивно отличается от баллона по техрегламенту Таможенного союза.

Они пытались выяснить, почему ЦГБ официально не обратилась в Ростехнадзор для проверки смонтированной кислородной системы и выдачи заключения о ее готовности либо неготовности. По мнению Дениса Филатова, это не имело смысла, так как систему все равно не приняли бы. Он пояснил, что для экспертизы оборудования его надо демонтировать, полностью разбирать и везти на лабораторные исследования. Либо проводить пробный запуск подачи кислорода в больнице, но, учитывая мнение экспертов другой компании, в ЦГБ посчитали, что в этом случае может произойти взрыв.

При этом, по словам юриста больницы, второй контракт был заключен с компанией «Криоген-сервис», представитель которой оценил работу фирмы Максима Ладыгина. Второй поставщик обязалась поставить и смонтировать свое оборудование, но для этого сначала надо было демонтировать систему, установленную «Медкриотехом». В итоге больница осталась без кислорода в пандемию.

Спор арзамасской ЦГБ с первым подрядчиком ранее рассматривался в нижегородском арбитражном суде. «Медкриотех» пытался взыскать 8,5 млн руб. долга за работы, но ему отказали.

А по иску больницы компанию в конце прошлого года обязали демонтировать систему из 180 одиночных клапанов «не медицинского назначения», 48 м труб, двух атмосферных испарителей и двух сосудов. Однако это арбитражное решение не исполнено. «Пока все стоят», — пояснил представитель больницы.

При этом ЦГБ хочет зачесть работы на 1,4 млн руб. из суммы якобы похищенного аванса, решив оставить себе сделанную подрядчиком проводку. С гражданским иском о возмещении ущерба больница Арзамаса в уголовном расследовании не обращалась. Обвиняемый Максим Ладыгин уверен, что смонтированная большей частью за счет его компании кислородная система работоспособна, а расследование было инспирировано конкурентами.

Его адвокаты сообщили, что ущерб из части аванса был поставщиком погашен, а без экспертизы кислородной системы нельзя говорить о его непригодности.

Допрос свидетелей по этому уголовному делу начнется в апреле. Отметим, что ранее Максим Ладыгин получил условный срок за обман при поставке и монтаже газификатора в городской клинической больнице №5 Нижнего Новгорода. Директор «Медкриотеха» признал вину в том, что под видом нового было поставлено оборудование 2006 года выпуска. Кроме того, отдельно его судят по эпизоду с поставкой газификатора в городскую больницу №3 Миасса — челябинские медики также заявили о том, что под видом новой по фиктивным документам была поставлена б/у установка, оценив свой ущерб в 550 тыс. руб.

Роман Кряжев