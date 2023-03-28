В Краснодаре открыли второй исправительный центр для осужденных мужчин

В Краснодаре на базе предприятия «Энергия» открыли второй исправительный центр для осужденных к принудительным работам мужчин. Его построили и благоустроили за счет компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

По данным УФСИН по региону, в новом исправительном центре разместят 120 осужденных. Их будут обучать или сразу трудоустраивать в соответствии с имеющейся квалификацией. Они смогут работать машинистом экскаватора, автоэлектриком, мастером отделочных работ, сварщиком аргоновой сварки, плотником, механиком, электриком, штукатуром, водителем категорий «Е» и «С», арматурщиком и подсобным рабочим. После освобождения осужденные смогут остаться работать на предприятии.

Всего на Кубани уже открыли семь исправительных центров на базе предприятий: в Краснодаре, Армавире, Славянске-на-Кубани, станицах Ильской, Ленинградской и в Успенском районе. В них 835 мест для осужденных.

«Здесь они получают возможность погашать судебные иски, обеспечивать себя и оказывать помощь родным и близким. Все это позволит им в будущем стать вновь полноправными членами нашего общества»,– отметил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Татьяна Ручкина

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