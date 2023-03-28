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Коммерсантъ FM
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Первым министром Шотландии избран Хумза Юсаф

Парламент Шотландии утвердил первым министром нового главу правящей Шотландской национальной партии Хумзу Юсафа. 37-летний политик стал первым лидером Шотландии с корнями из Южной Азии (его родители происходят из Пакистана), а также первым исповедующим ислам. Об этом сообщил Sky News.

Хумза Юсаф

Хумза Юсаф

Фото: Russell Cheyne, Reuters

Хумза Юсаф

Фото: Russell Cheyne, Reuters

Первый министр в Шотландии выполняет функции главы правительства и политического лидера страны. Прошлым первым министром была экс-лидер правящей партии Никола Стерджен. Она объявила о своей отставке 15 февраля, объяснив такой шаг «результатом долгих размышлений».

За Хумзу Юсафа проголосовало большинство — 71 депутат. Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс и лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар получили 31 и 22 голоса соответственно.

Поскольку обычно пост первого министра занимает лидер правящей партии, избрание Хумзы Юсуфа было ожидаемым. Присяга Хумзы Юсафа пройдет в среду, 29 марта, в Сессионном суде. Его также представят британскому королю Карлу III.

Хумза Юсаф родился в Глазго. Его отец родился в Пакистане и иммигрировал в Шотландию в 1960-х вместе с семьей, мать родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения. Хумза Юсаф изучал политологию в Университете Глазго. Работал парламентским помощником Башира Ахмада — первого мусульманина, избранного в Шотландский парламент в 2007 году. Затем работал помощником Николы Стерджен, в 2011 году стал министром здравоохранения Шотландии.

Анастасия Ларина

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