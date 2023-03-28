Правоохранители провели обыск в доме замглавы администрации Ростова-на-Дону

В доме у заместителя главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Алексея Пикалова прошел обыск в связи с делом о получении взятки директором МКП «Ростгорсвет», сообщил источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах.

«У Алексея Пикалова, как у куратора департамента ЖКХ, которому подчиняется «Ростгорсвет», проводили обыск с целью обнаружения предметов и документов, которые могли бы быть использованы в ходе расследования дела», — пояснил собеседник.

Следственные мероприятия прошли еще в начале марта. В администрации Ростова-на-Дону и ГУ МВД Ростовской области ситуацию не прокомментировали.

Напомним, 5 марта СУ СКР Ростовской области сообщил о задержании директора МКП «Ростгорсвет» и его заместителя по подозрению в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) в размере 1 млн руб. По версии следствия, обвиняемые получили деньги от главы коммерческого предприятия за право заключения договора вне конкуренции.

В отношении директора МКП «Ростгорсвет» Антона Рачкова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его заместитель Елена Зерщикова находится под стражей.

Анастасия Назарова