Самарский губернатор намерен участвовать в выборах главы региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах главы региона в текущем году. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент пожелал самарскому губернатору успехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Рабочая встреча Владимира Путина и Дмитрия Азарова состоялась сегодня, 28 марта. Они обсудили реализацию нацпроектов в регионе, работу АвтоВАЗа, проблему ветхого жилья и обманутых дольщиков, а также меры поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. По словам Дмитрия Азарова, 27 ведущих предприятий военно-промышленного комплекса в Самарской области в прошлом году показали рост производства на 18%. В текущем году стоят еще более масштабные планы.

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год он победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей.

Андрей Сазонов, Самара