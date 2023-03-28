Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарский губернатор намерен участвовать в выборах главы региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах главы региона в текущем году. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент пожелал самарскому губернатору успехов.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Рабочая встреча Владимира Путина и Дмитрия Азарова состоялась сегодня, 28 марта. Они обсудили реализацию нацпроектов в регионе, работу АвтоВАЗа, проблему ветхого жилья и обманутых дольщиков, а также меры поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. По словам Дмитрия Азарова, 27 ведущих предприятий военно-промышленного комплекса в Самарской области в прошлом году показали рост производства на 18%. В текущем году стоят еще более масштабные планы.

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год он победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей.

Андрей Сазонов, Самара

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...