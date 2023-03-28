Средний размер микрозайма упал до уровня начала прошлого года

По данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в феврале 2023 года средний чек микрозайма составил 8,81 тыс. рублей. После максимума в декабре 2022 года размер «займа до зарплаты» снижается второй месяц подряд. По мнению экспертов НБКИ, эта динамика связана со сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые после периода потребительской активности все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения.

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В феврале средний чек микрозайма снижался в большинстве регионов страны. Наибольший спад (среди 20 регионов-лидеров по объемам кредитования) зафиксирован в Кемеровской области (–8,7%), Пермском крае (–8,5%), Свердловской (–8,3%), Московской (–7,7%) и Челябинской (–7,5%) областях.