В Миассе набережную реки благоустроят за 27,8 млн рублей

Подвели итоги аукциона по благоустройству набережной на правом и левом берегах реки Миасс в районе улицы Пушкина в Миассе. Работы за 27,8 млн руб. предложило выполнить ООО «Лидерэнерго». Начальная цена контракта составляла 35,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет снять на набережной старый асфальт и бортовые камни, срезать деревья и кустарники. Затем предстоит установить возле реки лестницы, плиточные тротуары, дорожки из тротуарного камня, площадку для катания на велосипедах и роликах, смонтировать сцену и видеонаблюдение. Планируется провести озеленение и разместить на территории скамьи, шезлонги, светодиодные фонари, урны, велопарковки и качели с навесом. Выполнить работы нужно будет до 18 сентября этого года.