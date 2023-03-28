Восемь нижегородских колледжей перешли на дистант из-за звонков о минировании

В Нижегородской области с 27 марта пять колледжей перешли на дистанционное обучение из-за регулярных звонков «телефонных террористов». С 28 марта к ним присоединились еще три учебных заведения, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном минобразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что продолжительность дистанционного режима обучения в разных колледжах варьируется от одного дня до одной учебной недели.

При этом министерство не выпускало и не намерено выпускать каких-либо рекомендаций по переходу на дистат для средних профессиональных образовательных учреждений. Их руководители самостоятельно принимают данные решения.

Как писал «Ъ-Приволжье», на минувшей неделе в коллежи и техникумы несколько дней подряд поступали звонки о якобы заложенных взрывных устройствах. Учеников и сотрудников приходилось эвакуировать. Ситуация со звонками повторилась 27 и 28 марта.

Андрей Репин