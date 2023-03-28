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Коммерсантъ FM
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Николас Мадуро: все в мире видят провокации против России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что действия США и их европейских союзников направлены на эскалацию конфликта на Украине. По его словам, таким образом западные страны хотят «загнать Россию в угол».

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Мы прекрасно осведомлены о движениях империализма и его европейских союзников на геополитическом поле. Я думаю, что все в мире видят провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол и угрозами попытаться еще больше разжечь войну на Украине и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до уровня ядерной»,— заявил господин Мадуро (цитата по El Pais.cr).

Российская сторона неоднократно заявляла о риске превращения США в участника конфликта на Украине, в частности из-за активных поставок Киеву вооружений. При этом США неоднократно подчеркивали, что не собираются становиться участником украинского конфликта. Из-за этого, по информации американских СМИ, Вашингтон не утверждает передачу Киеву ракет большой дальности, поскольку опасается, что Украина будет использовать их для ударов вглубь РФ.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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