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Коммерсантъ FM
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РБК: ТРЦ Columbus купит структура Лилии Ротенберг

Основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев продаст компании «ТПС Недвижимость» торгово-развлекательный центр Columbus, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, сделка находится в завершающей стадии. Ее сумма и какие-либо подробности неизвестны.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Columbus расположен на Варшавском шоссе в Москве, общая площадь комплекса — 278 тыс. кв. м, арендная — 135 тыс. кв. м. ТЦ принадлежит ООО «Мирс», 100% которого владеет Сергей Гордеев. Columbus, а также доля господина Гордеева в «Мирс» находятся в залоге у банка ФК «Открытие» до марта 2030 года.

«ТПС Недвижимостью» владеет Лилия Ротенберг, дочь Аркадия Ротенберга, а также траст семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Компании принадлежат торговые центры «Галерея Краснодар» и сочинский «Море Молл».

Лаура Кеффер

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