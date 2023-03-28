Суд смягчил приговор экс-начальнику полиции Екатеринбурга Игорю Трифонову и конфисковал его деньги

Свердловский областной суд пересмотрел приговор бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, рассказали в пресс-службе суда. Напомним, в прошлом году суд признал его виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия. Тогда его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший начальник полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Свердловского областного суда, рассмотрела жалобу адвоката и апелляционное представление прокурора на приговор Ленинского райсуда и изменила приговор. Так, судебная коллегия исключила осуждение Игоря Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов, и смягчила наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ до 10 месяцев лишения свободы.

В итоге экс-начальнику городской полиции назначили 9 лет 4 месяца в колонии строгого режима (срок уменьшился на 2 месяца). Кроме того суд решил конфисковать средства, которые находятся на счетах бывшего полицейского в доход государства.

Также Игоря Трифонова, как было решено ранее, лишили специального звания генерал-майор полиции и госнаграды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также не сможет три года занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, Игоря Трифонова признали виновным в получении взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Взятку он, как установил суд, получил через цепочку посредников: от зампредправления банка Олега Коноплева (осужден условно) к руководителю службы безопасности банка Александра Кубы, тот передал сотруднику ОЭБиПК Денису Жданову, а он — своему начальнику Эдуарду Воронину. Он единственный, кто якобы присутствовал при непосредственной передаче денег Игорю Трифонову.

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