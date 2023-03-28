Главные новости к утру 28 марта

Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках». Ее поддержали только сама РФ, Китай и Бразилия. Остальные воздержались при голосовании.

На портал «Банки.ру» появились несколько крупных и известных претендентов. В частности, источники «Ъ» упоминают Московскую биржу, «Яндекс» и Владимира Потанина. Подробнее

В Ингушетии обстрелян пост ДПС. Пострадал полицейский.

Взрывы произошли в Киеве, Днепре и Донецке. Ночью в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Депутаты Госдумы от «Единой России» направили в Минфин предложение о предоставлении льготной ипотеки работникам оборонно-промышленного комплекса. Они хотят, чтобы инициатива была принята взамен обсуждаемой аналогичной меры для чиновников.

Северная Корея подтвердила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря 27 марта. Пхеньян объяснил это имитацией ядерного взрыва. Кроме того, КНДР с 25 по 27 марта вновь проводила испытания подводного ядерного беспилотника. О ситуации в регионе

Растет количество жалоб на непреднамеренное открытие повторных индивидуальных инвестиционных счетов. Речь идет об автоматическом открытии ИИС вместе с брокерским счетом или «задвоении» ИИС при межброкерском переводе. С учетом того, что можно иметь только один такой счет, возникает риск утраты налоговых преференций. О проблеме

О предстоящих 28 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».