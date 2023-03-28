Взрывы произошли в Киеве, Днепре и Донецке

Воздушная тревога объявлена в половине украинских регионов, в том числе в западных Ровненской и Житомирской областях. По информации СМИ и местных властей, взрывы произошли в Киеве, Днепре, Киевской и Днепропетровской областях. Незадолго до этого взрывы произошли в подконтрольном России Донецке.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что взрывы, предварительно, произошли в Оболонском и Святошинском районах города. Горит помещение магазина. О пострадавших не сообщается. В столице продолжают работать средства противовоздушной обороны.

Поздно вечером 27 марта взрывы произошли в пяти районах Донецка: Ворошиловском, Калининском, Пролетарском, Киевском и Куйбышевском. Власти Донецкой народной республики сообщили, что была повреждена многоэтажка. Пострадали четыре человека.