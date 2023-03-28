Права требования к бывшему директору «Км/ч-Воронеж» на 1,2 млрд рублей проданы с торгов

С публичных торгов проданы права требования к бывшему директору ООО «Км/ч-Воронеж» Павлу Платонову в размере 1,2 млрд руб., сообщил организатор торгов ООО «САЦ». Победителем признан Ара Айвазян с предложением 350 тыс. руб. Из сообщения следует, что заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области в марте 2022 года признал субсидиарную ответственность Павла Платонова по обязательствам ООО «Км/ч-Воронеж» на сумму 1,83 млрд руб. Господин Платонов пытался обжаловать постановление о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, но безуспешно.

ООО «Км/ч-Воронеж» банкротится с декабря 2017 года. Формально конечные бенефициары компании — Денис Шибаев и Анваржон Камбаров; фактическим бенефициаром сети автосалонов «Км/ч» являлся узбекский бизнесмен Тохиржон Жалилов.

Владимир Зоркий