Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Права требования к бывшему директору «Км/ч-Воронеж» на 1,2 млрд рублей проданы с торгов

С публичных торгов проданы права требования к бывшему директору ООО «Км/ч-Воронеж» Павлу Платонову в размере 1,2 млрд руб., сообщил организатор торгов ООО «САЦ». Победителем признан Ара Айвазян с предложением 350 тыс. руб. Из сообщения следует, что заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области в марте 2022 года признал субсидиарную ответственность Павла Платонова по обязательствам ООО «Км/ч-Воронеж» на сумму 1,83 млрд руб. Господин Платонов пытался обжаловать постановление о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, но безуспешно.

ООО «Км/ч-Воронеж» банкротится с декабря 2017 года. Формально конечные бенефициары компании — Денис Шибаев и Анваржон Камбаров; фактическим бенефициаром сети автосалонов «Км/ч» являлся узбекский бизнесмен Тохиржон Жалилов.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...