Отставка чуть выше среднего

Один из старожилов прикамской политики, глава Чернушинского округа Михал Шестаков, решил досрочно уйти в отставку. Соответствующую просьбу господина Шестакова, который возглавляет муниципалитет с 2005 года, местная дума рассмотрит 30 марта. Сам глава пояснил, что решил уйти на пенсию из-за возраста, от других комментариев он отказался. Источники в городском округе полагают, что уход Михаила Шестакова может быть связан с его позицией против передачи электросетей в краевую собственность. В администрации края сообщили, что решений относительно его преемника еще не принято. Источники говорят, что в качестве кандидатов рассматриваются заместитель господина Шестакова и прокурор района. Эксперты считают кандидатуры заместителей более реальными, но окончательное слово будет за краевыми властями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков направил в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Заявление главы муниципалитета депутаты рассмотрят 30 марта. В случае принятия отставки полномочия господина Шестакова прекратятся на следующий день — 31 марта.

Михаил Шестаков родился 20 ноября 1960 года в селе Покровка Чернушинского района Пермской области. Окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства», до избрания на должность главы района в 2005 году занимал должность замглавы администрации муниципалитета по сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу.

В администрации губернатора заявление об отставке Михаила Шестакова связывают с достижением им пенсионного возраста. Собеседник в крайадминистрации отмечает, что консультации по кандидатуре нового главы муниципалитета идут, однако каких-либо решений пока не принято. По данным Ura.ru, на пост главы округа якобы претендует прокурор района Артем Трушков.

Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, рассказал, что господин Шестаков еще в конце прошлого года сообщил своему окружению о планах досрочно покинуть должность. Собеседник предполагает, что таким образом глава хочет предоставить своему преемнику время на формирование своей команды и подготовку к выборам в местную думу в 2024 году. В качестве одного из кандидатов на пост исполняющего обязанности руководителя, по данным «Ъ-Прикамье», рассматривается заместитель Михаила Шестакова по ЖКХ и благоустройству Андрей Драницын. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией в муниципалитете, его кандидатуру могут не согласовать региональные власти.

Другой собеседник, знакомый с ситуацией в Чернушке, связывает досрочную отставку главы с передачей муниципальных электросетей в региональную собственность. В начале марта муниципальное предприятие «Чернушинские городские коммунальные электрические сети» было реорганизовано в региональную компанию «Краевые электрические сети». Как ранее писал «Ъ-Прикамье», планируется, что эта компания будет управлять муниципальными сетями после их передачи на краевой уровень и обеспечит централизованное управление ими. Закон, позволяющий муниципалитетам передавать электросетевые комплексы на краевой уровень, был принят заксобранием Пермского края в конце прошлого года. Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков, по информации источника, якобы выступал против передачи имущества и хотел сохранить его в муниципальной собственности.

Сам господин Шестаков эту версию не подтверждает. Он сообщил «Ъ-Прикамье», что подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с выходом на пенсию. «Я уже пенсионер, поэтому принял такое решение»,— сказал Михаил Шестаков. От более подробных комментариев он воздержался, пояснив, что не готов давать их до рассмотрения заявления депутатами местной думы.

Депутат заксобрания края Александр Козюков, представляющий интересы Чернушинского округа, уверен, что в территории есть претенденты, способные заменить уходящего в отставку опытного руководителя. Эксперт полагает, что среди них мог бы быть один из четырех заместителей главы администрации. Что касается прокурора, то, по оценке депутата, он давно занимает свой пост и достаточно погружен в проблематику округа.

Бывший глава Чернушинского муниципального района Олег Хараськин считает, что Михаил Шестаков должен был принять решение об отставке раньше. «При всем уважении к Михаилу Владимировичу полагаю, что он мог уйти еще лет десять назад. На мой взгляд, глава не должен работать больше двух сроков подряд, это приводит к застою в территории. Тем более что существует возможность остаться в структурах власти — можно стать депутатом заксобрания, председателем думы»,— отмечает Олег Хараськин. Он добавил, что проблем с поиском нового руководителя муниципалитета, скорее всего, не возникнет. «Есть много молодых, активных людей с опытом работы на муниципальной службе или в управлении, бизнесе. Однако стоит учитывать, что в сложившейся системе управления нового руководителя фактически будут выбирать краевые власти»,— убежден эксперт.

Константин Кадочников, Дмитрий Астахов