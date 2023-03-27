Гвардейцы стоят дорого

Нижегородские отельеры недовольны расценками на услуги Росгвардии — гостиницы имеют право вызывать по сигналу тревоги только сотрудников этого ведомства.Росгвардия оказывает охранные услуги на коммерческой основе, и ее тарифы в 3,5 раза выше тарифов частных охранных предприятий. Владельцы и управляющие гостиниц предложили сделать градацию цен на услуги Росгвардии в зависимости от размера отеля. В нижегородском министерстве туризма говорят, что тарифы установлены на федеральном уровне и для росгвардейцев нет разницы между тревожными выездами в небольшой магазин или крупный отель. Заместитель губернатора Олег Беркович считает, что военизированная структура с «монополией на насилие» должна провести градацию тарифов. Он пообещал подключить к решению вопроса губернатора Глеба Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам чиновников, тарифы Росгвардии не помогают развивать туризм

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ По словам чиновников, тарифы Росгвардии не помогают развивать туризм

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Владельцы и управляющие нижегородских гостиниц жалуются на монопольно установленные Росгвардией расценки на услуги по охране. Об этом исполнительный директор Ассоциации отельеров Нижегородской области Татьяна Исаева сообщила на встрече предпринимателей с заместителем губернатора Олегом Берковичем в региональной Торгово-промышленной палате. По ее словам, с 2017 года в постановлении правительства РФ №447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц…» появился пункт о том, что отели в обязательном порядке должны быть оборудованы тревожной кнопкой для вызова полиции.

В случае тревоги на вызов приезжают вооруженные группы быстрого реагирования Росгвардии. При этом стоимость их услуг существенно превышает расценки частных охранных предприятий.

«Мы не против Росгвардии, но если у ЧОПов стоимость услуги составляет 2,5 тыс. руб. в месяц, то у Росгвардии это уже 7 тыс. руб., и кроме них никто оказывать эту услугу гостиницам не имеет права», — пояснила Татьяна Исаева.

По ее словам, когда отельеры ссылаются на дороговизну, со стороны военизированной охраны им предлагают заключать договор не на круглосуточное обслуживание, а на полдня. «Мы опасаемся, что если в отеле что-то случится вне оплаченного периода, к нам просто никто не приедет. Такой случай уже был в Екатеринбурге, где наряд просто отказался приезжать, потому что оплаченное время еще не наступило», — пояснила госпожа Исаева. По ее словам, отельеры считают, что тарифы на обслуживание должны градироваться в зависимости от номерного фонда. Для малых и средних гостиниц они должны быть меньше, чем для крупных.

«Или в законодательство можно внести дополнения, которые позволяют по сигналу с тревожной кнопки приезжать сотрудникам охраны гостиницы, ЧОПа, ведомственной или вневедомственной охраны», — добавила Татьяна Исаева.

Олег Беркович пообещал, что нижегородское министерство туризма поддержит инициативу нижегородских отельеров, однако министр Сергей Яковлев отметил, что сделать это будет непросто. По его словам, насчет охранных расценок уже велись переговоры с Росгвардией, но успехом они пока не увенчались.

«Требования к охране гостиниц регламентированы федеральной антитеррористической комиссией и подлежат обязательному исполнению. Гостиницы по уровню антитеррористической безопасности отнесены к объектам высокой категории и должны быть защищены. При этом Росгвардия наделена максимально широким кругом полномочий по охране этих объектов, в том числе такими, которых у ЧОПов нет. Частные охранники не могут проводить ряд задержаний, они обязаны вызывать для этого полицию. У Росгвардии такие полномочия есть, в том числе и на применение оружия», — пояснил господин Яковлев.

Он добавил, что в Росгвардии не видят смысла как-то дифференцировать тарифы на свои услуги, потому что не делят клиентов: «Маленький магазин это или большой отель — им без разницы на какой вызов выезжать по тревоге, экипаж всегда выезжает в полном составе и в необходимой экипировке».

Заместитель губернатора согласился, что позиция Росгвардии абсолютно ясна: они в любом случае несут расходы на выезд тревожной группы. «Но это же не ЧОП, это структура, которая финансируется, в том числе, из бюджета Российской Федерации. Раз уж они получили такую монополию на насилие, то должны как-то расценки соизмерять. Мы со своей стороны должны работать на развитие туристической отрасли, поэтому требования отельеров должны поддержать и предложить Росгвардии сделать эту градацию. Попросим губернатора Глеба Никитина подключиться к этому вопросу», — пообещал Олег Беркович.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий также считает, что надо вводить ценовую градацию на охранные услуги Росгвардии в зависимости от размера и номерного фонда отелей. «Это особенно важно, потому что гостиницы сейчас испытывают серьезную конкуренцию со стороны теневого бизнеса, частных гостиных домов и нелегальной посуточной сдаче квартир в наем, у которых совершенно другая нагрузка при уплате налогов и платежей за ЖКУ», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он пообещал в ближайшее время обсудить инициативу нижегородских отельеров и включить ее в перечень предложений для доклада Бориса Титова президенту России.

Андрей Репин