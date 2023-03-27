Аппетит приходит во время езды

В Перми завершились двухнедельные торги на право аренды бывшего депо «Пермгорэлектротранса» в Разгуляе, ставшие одним из самых длительных муниципальных аукционов в истории города. Победителем стала компания «Альянс», принадлежащая пермскому перевозчику Игорю Колесникову и предпринимателю Дмитрию Цареву, который владеет несколькими швейными фабриками в Прикамье и за его пределами. «Альянс» будет арендовать бывшее депо в течение 25 лет, уплачивая за это в бюджет 6,9 млн руб. ежегодно. Кроме того, арендатор должен отреставрировать объект для последующего размещения там гастрономическо-развлекательного центра. Эксперты считают проект технически сложным и затратным, но окупаемым в перспективе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аукцион на право аренды бывшего депо в Разгуляе продолжался с 9 по 24 марта. В нем принимали участие десять компаний и индивидуальных предпринимателей. Протокол итогов торгов департамент имущественных отношений администрации Перми опубликовал 27 марта. Из него следует, что ООО «Альянс» предложило арендовать депо за 6,9 млн руб. в год при начальной цене лота 4 тыс. руб. в год (1 руб. за 1 кв. м) и, так как это было наибольшим ценовым предложением, компанию признали победителем аукциона. В аукционной документации указано также, что общество должно будет оплатить обеспечение контракта в сумме 9,1 млн руб. Договор аренды будет рассчитан на 25 лет. Главным его условием является сохранение объекта и его реставрация для последующего размещения здесь гастрономическо-развлекательного центра и точек продажи фермерских продуктов.

Глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале отметил, что это были одни из самых продолжительных в истории Перми торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества. Их длительность мэр объяснил тем, что участники постоянно повышали цену, и в итоге аукцион состоял из 34 656 шагов. «Сейчас будем пристально следить за использованием здания. Планирую встретиться с победителем аукциона, чтобы обсудить его будущее назначение. Уверен, депо обретет новую, интересную жизнь»,— написал господин Демкин.

Напомним, здание трамвайного депо в Разгуляе было построено в 1916 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Площадь депо составляет 4,07 тыс. кв. м. Ранее здесь размещался ремонтно-восстановительный участок МУП «Пермгорэлектротранс». В марте 2021 года стало известно, что рассматривается возможность перенести цех, а на его месте создать пространство по типу Даниловского рынка в Москве, с точками продажи продуктов, фуд-кортами и местом для проведения ярмарок. В начале сентября 2021 года ПГЭТ освободил площадку и начал постепенно зачищать от аварийных построек, а в феврале этого года мэрия объявила аукцион на право аренды здания.

ООО «Альянс» было учреждено в 2018 году депутатом заксобрания Пермского края, гендиректором строительной компании «Кортрос-Пермь» Анатолием Маховиковым, пермским перевозчиком Игорем Колесниковым и предпринимателем Дмитрием Царевым. Каждому из них принадлежало по 33,33% в уставном капитале ООО «Альянс». В 2021 году господин Маховиков вышел из числа собственников компании, и доли в ней поровну распределись между господами Колесниковым и Царевым. Основным видом деятельности «Альянса» указаны аренда и управление собственной и арендованной недвижимостью. Гендиректором компании является Вероника Петухова, которая возглавляет также подконтрольное Игорю Колесникову и Дмитрию Цареву ООО «Пермьинвестгрупп» и ООО «ГорАвтоТранс» (100% в собственности Игоря Колесникова). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Альянс» в 2021 году составила 5,1 млн руб., чистый убыток — 48 тыс. руб.

Игорь Колесников в настоящий момент является также единственным учредителем компании по управлению и аренде недвижимости «Сфайрос» и ООО «ХимТрейдЭкспорт», специализирующегося на оптовой торговле химическими продуктами. Кроме того, ему принадлежат доли в ООО «Кро-Консалтинг» (49%), ООО «Рынок Балатово» (31%) и сети турагентств «Планета» (40%).

Дмитрий Царев, помимо долей в «Альянсе» и «Пермьинвестгрупп», единолично владеет ООО «Чусовская швейная фабрика „Перспектива“», ООО «Лысьвенская швейная фабрика», предприятием по производству одежды «Альтернатива» в Кизеле, зарегистрированным там же ООО «Объединенная домостроительная компания» и ООО «Вильвенская слобода», которое собирается построить глэмпинг в Чусовском районе. Также у него есть два актива в Московской области: ООО «ЦТК Групп», которое занимается производством одежды и аксессуаров, и ООО «Петелинская швейная фабрика „Старт“», специализирующееся на пошиве спецодежды.

Игорь Колесников воздержался от комментариев, пояснив корреспонденту «Ъ-Прикамье», что будет готов поделиться планами по реновации бывшего депо после того, как компания подпишет договор аренды объекта.

Бывший вице-премьер краевого правительства, экс-председатель совета директоров выставочного объединения «Пермская ярмарка» Антон Клепиков считает создание гастрорынка в Перми перспективным проектом и не исключает, что в дальнейшем в городе могут появиться и другие подобные объекты. Вместе с тем он видит ряд сложностей для открытия такого пространства на месте бывшего депо. «Есть сомнения насчет удачности месторасположения. Разгуляй — довольно дефицитный с точки зрения парковочных мест микрорайон, и на данный момент возможности для создания там новых парковок нет. При этом такие гастрорынки, как правило, рассчитаны на доход среднего класса, а его представители в основном передвигаются на автомобилях. Также могут возникнуть трудности с соблюдением СанПиНов — нельзя забывать, что это бывшее производственное помещение и приспособить его по всем правилам для размещения точек продовольственной торговли и общепита может быть непросто»,— полагает господин Клепиков. Оценить, сколько вложений потребуется для реновации площадки, он затруднился. «Думаю, примерно 30–50 тыс. руб. на 1 кв. м. Сумма зависит от того, какой именно объем работ предстоит. На мой взгляд, однозначно придется модернизировать противопожарную систему и санузлы, менять полы и, возможно, кровлю. Все-таки объект находится не в лучшем состоянии»,— отмечает экс-зампред.

По мнению бывшего министра культуры Пермского края, ресторатора Олега Ощепкова, арендаторам депо предстоит серьезно поработать над бизнес-концепцией будущего объекта. «Даже без учета затрат на реконструкцию, ежегодная арендная плата в размере 6,9 млн руб.— довольно большая финансовая нагрузка. Нужно хорошо подумать, как в дальнейшем конвертировать эти инвестиции в доход»,— говорит господин Ощепков. Однако он считает, что окупить вложения реально. «Долгое время Разгуляй был не самым густонаселенным микрорайоном, из-за чего выглядел для предпринимателей „медвежьим углом“, поэтому качественной досуговой инфраструктуры там сейчас практически нет. Однако в последнее время Разгуляй активно застраивается жилыми домами, причем премиального уровня. Их будущим жильцам нужно будет ходить куда-то есть и развлекаться, и бизнес, в том числе торговля и общепит, будет заинтересован в площадках вроде той, которую собираются создать на базе депо»,— рассуждает Олег Ощепков.

Екатерина Артемова