Гимназия с вечерним уклоном

Власти Перми планируют передать епархии РПЦ здание бывшей вечерней школы на ул. Генкеля, 15. По данным «Ъ-Прикамье», постройка пустует несколько лет и церковь попросила ее в собственность для создания православной гимназии. В Пермском епархиальном управлении уточняют, что решение о передаче объекта еще обсуждается, как и то, какое именно церковное учреждение может там разместиться. Эксперты напоминают, что епархия не впервые получает в собственность различные здания. По мнению собеседников, если мэрия не собирается использовать бывшее здание школы в будущем, то передача неиспользуемого строения вполне оправданна.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Администрация Перми передаст пермской епархии РПЦ бывшее здание вечерней школы на ул. Генкеля, 15. Эта тема среди прочего обсуждалась на недавней встрече священнослужителей с главой города Алексеем Демкиным. По данным сайта Пермской митрополии РПЦ, здание на ул. Генкеля, 15, будет передано РПЦ под создание православной гимназии. О процессе передачи объекта на встрече со священнослужителями рассказала начальник департамента образования Анна Деменева.

В администрации Перми к моменту публикации передачу епархии здания на ул. Генкеля, 15, не прокомментировали.

Двухэтажное здание вечерней общеобразовательной школы на ул. Генкеля, 15, введено в эксплуатацию в 1936 году, имеет площадь 1,5 тыс. кв. м (участок под школой — 8,2 тыс. кв. м.). По словам источника «Ъ-Прикамье», близкого к городским властям, вечерняя школа на ул. Генкеля, 15, давно закрыта. Передача объекта епархии РПЦ планируется по просьбе религиозной организации. Строение, расположенное за студгородком ПГНИУ, муниципалитет не использует, поэтому решил передать его Пермской епархии РПЦ, нуждающейся в площадях для православной гимназии. Сейчас эта гимназия располагается на ул. Ленина, 78а, вместе с православным детским садом.

Секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка отметил, что вопрос передачи епархии здания на ул. Генкеля, 15, обсуждается, а само здание вечерней школы требует ремонта. Решение о том, что конкретно может разместиться на ул. Генкеля, 15, пока не принято. Собеседник обратил внимание, что у Пермской епархии РПЦ в Перми действуют и другие образовательные учреждения. Помимо православной классической гимназии, епархия развивает в городе православный детский сад, Русскую классическую школу, православную духовную семинарию, регентское училище, воскресные школы.

Отметим, что бывшая школа на ул. Генкеля, 15, находится также рядом с территорией мясокомбината на ул. Дзержинского, который застроит жильем кировский девелопер «Железно». В рамках освоения этой площадки на ул. Дзержинского планируется возвести школу, для нее на федеральных землях зарезервирован участок. Сроки возведения объекта не уточняются.

В «Железно» сообщили, что к обязательствам компании по комплексному развитию территории строительство школы не относится — из соцобъектов девелопер возведет в микрорайоне детсад с бассейном. В компании считают, что появление в указанной территории гимназии с православным уклоном — «отличная инициатива, которая будет способствовать развитию локации в целом».

Пермская епархия РПЦ за последние десятилетия получила в собственность ряд крупных объектов недвижимости, принадлежавших церкви много лет назад. Так, в 2011 году Росимущество передало епархии здание Спасо-Преображенского собора, откуда художественная галерея до сих пор окончательно не переехала во временное здание завода «Телта». Почти десять лет назад религиозное объединение получило бывшее здание фармакадемии на ул. Ленина, 48, теперь это храм. После переезда пермского зоопарка с ул. Монастырской, 10, на новое место в Нагорном участок под старым зверинцем также передадут РПЦ.

Депутат, член думского комитета по социальной политике, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов обратил внимание, что ранее власти уже не раз передавали культовым объединениям недвижимость в Перми, и случаев нерационального использования этих объектов за религиозными учреждениями зафиксировано не было. «Мы понимаем, что передаем имущество квалифицированным собственникам, у которых есть опыт в восстановлении, строительстве и содержании разных зданий»,— подчеркнул Василий Кузнецов. По данным собеседника, вопрос по передаче мэрией здания на ул. Генкеля, 15, будет только вноситься в гордуму. Для принятия решения о передаче объекта депутаты будут оценивать правовую сторону вопроса и экспертные заключения о возможности этого. «Также со стороны епархии должно быть подтверждение того, что она будет осуществлять все необходимые мероприятия по содержанию здания»,— рассуждает Василий Кузнецов.

Председатель думского комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Михаил Бесфамильный полагает, что передача здания школы религиозному объединению допустима, если мэрия не собирается использовать строение. По мнению господина Бесфамильного, депутаты гордумы поддержат это предложение, если им представят достойное обоснование инициативы. «Если строение на ул. Генкеля, 15, не эксплуатируется и пустует — это плохо, ведь бюджет все равно несет расходы на его содержание. Передача такого объекта другому собственнику оправданна»,— отмечает депутат.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова