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Коммерсантъ FM
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В центре Москвы горел жилой дом 1929 года постройки

В центре Москвы в квартире многоэтажного жилого дома 1929 года постройки возник пожар. ТАСС в экстренных службах сообщили, что людей, просящих помощи с балконов, спасают при помощи пожарных лестниц. Пожар возник в 17:03. В 17:31 его потушили.

«По адресу: Шмитовский проезд, 11а, в квартире на 4 этаже начался пожар. Есть угроза перехода огня на пятый этаж и чердак»,— сообщили в экстренных службах.

В настоящий момент уже спасены девять человек. Предварительно, пишет ТАСС, площадь пожара составляет 170 кв. м. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже, а также лестничные клетки с четвертого по шестой этаж.

Как сообщается в Telegram-канале Дептранса, из-за возгорания перекрыто движение по улице Анны Северьяновой от Шмитовского проезда до Мантулинской улицы.

Лусине Баласян

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