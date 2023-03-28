Можно ли самостоятельно списать долги в 2023 году

Этот вопрос возникает у должника, который планирует списать свои задолженности. Предстоит длительная процедура, и попытки сэкономить вполне обоснованы. Но действительно ли это сэкономит ваши деньги? Давайте разберемся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО ФЦБ Фото: пресс-служба ООО ФЦБ

Банкротство физических лиц – это законное освобождение гражданина от долговых обязательств.

Какие долги можно списать с помощью процедуры?

Долги по кредитам и кредитным картам.

Микрофинансовые займы.

Долги за коммунальные услуги.

Долги перед юридическими лицами.

Штрафы за неуплату налогов.

Долги по распискам.

Начисленные пени, штрафы, проценты в результате несвоевременного погашения кредита, обязательного взноса.

Процедура работает с 2015 года, и многие вопросы на стадии разрешения. Крайне важно знать все нюансы и тонкости, чтобы пройти банкротство успешно.

Только владение знаниями и практический опыт участия в судебных заседаниях по банкротству помогут завершить процесс в кратчайший срок и с минимальными издержками для должника.

Участие юриста в течение всего судебного процесса является необходимым условием, так как дело о банкротстве относится к категории сложных дел, которыми должны заниматься квалифицированные специалисты.

Непрофессионалу в арбитражном процессе сложно разобраться в правилах, правах и обязанностях участников. Непросто понять, когда участники процесса нарушают права или превышают полномочия.

С юристом не станут шутить. Он моментально пресечет попытки кредиторов поставить клиента в невыгодное положение.

Во время подготовки к банкротству и в течение процедуры имеет значение каждый шаг должника: сделки, распоряжение доходом, расчеты с отдельно взятыми кредиторами, заключение брачного договора, заключение или расторжение брака. Любое действие суд может расценить не в пользу должника.

Юрист предостережет от необдуманных действий и не допустит, чтобы клиент навредил сам себе

Но самое главное — если вы совершите ошибку, то не сможете повторно списать свои долги ещё 5 лет (при прохождении внесудебной процедуры банкротства – 10 лет). Придется жить с тем, что есть, и выплачивать долги дальше!

Намного выгоднее оплатить работу юристов, которые точно добьются положительного результата, защитят ваши интересы, доход и имущество, чем сэкономить и лишиться всего.

В Федеральной юридической компании “ФЦБ” более 200 юристов, которые имеют огромный опыт ведения дел по банкротству физических лиц! Каждый из них ежедневно трудится и защищает интересы клиентов компании в суде!

В практике “ФЦБ” нет проигранных дел! Каждое выигранное дело позволяет им улучшить процесс и упростить процедуру, сделав её оптимальной по качеству и цене.

Специально для граждан, которые решили обратиться в “ФЦБ”, компания создала лояльную систему оплаты услуг – беспроцентную рассрочку на срок от 6 до 36 месяцев. Клиент может самостоятельно определять суммы и сроки платежей, исходя из своих возможностей.

Воспользуйтесь своим законным правом! Обратитесь к экспертам Федеральной юридической компании и получите бесплатную консультацию, где юристы ознакомятся с вашей ситуацией и подберут оптимальное решение проблемы.

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