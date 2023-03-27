Впервые в истории Самары температура воздуха в марте превысила +18°С

В воскресенье, 26 марта, в Самарской области шестой день подряд установлены температурные рекорды. Март 2023 года может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В Самаре 26 марта температура воздуха достигла +18,6°С, что стало новым рекордом для этого дня и марта в целом. Предыдущий температурный максимум этого месяца был установлен 31 марта 2020 года, когда столбик термометра поднялся до +16,7°С. В Тольятти воздух прогрелся до +18,7°С и перекрыт рекорд для этого дня, установленный в 2008 году. Теплее всего было на метеостанции Аглос (Волжский район) и в Авангарде (Нефтегорский район), где температура воздуха достигла +19,6°С.
Температурные максимумы также зарегистрировали в воскресенье в Клявлино (+15,4°С), Челно-Вершинах (+17,6°С), Новодевичьем (+16,3°С), Сызрани (+18,9°С), Серноводске (+18,8°С) и Кинель-Черкассах(+19,4°С).