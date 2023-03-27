Впервые в истории Самары температура воздуха в марте превысила +18°С

В воскресенье, 26 марта, в Самарской области шестой день подряд установлены температурные рекорды. Март 2023 года может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре 26 марта температура воздуха достигла +18,6°С, что стало новым рекордом для этого дня и марта в целом. Предыдущий температурный максимум этого месяца был установлен 31 марта 2020 года, когда столбик термометра поднялся до +16,7°С. В Тольятти воздух прогрелся до +18,7°С и перекрыт рекорд для этого дня, установленный в 2008 году. Теплее всего было на метеостанции Аглос (Волжский район) и в Авангарде (Нефтегорский район), где температура воздуха достигла +19,6°С.

Температурные максимумы также зарегистрировали в воскресенье в Клявлино (+15,4°С), Челно-Вершинах (+17,6°С), Новодевичьем (+16,3°С), Сызрани (+18,9°С), Серноводске (+18,8°С) и Кинель-Черкассах(+19,4°С).

Андрей Сазонов