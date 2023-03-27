Зарубежные СМИ: Почему увольнение министра обороны вызвало протесты в Израиле?

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал остановить принятие судебной реформы после протестов. 26 марта десятки тысяч человек вновь вышли на улицы. Волнения разгорелись с новой силой после решения израильского премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны. Тот призвал отложить принятие реформы из-за массовых митингов, которые длятся уже почти три месяца. Как пишут зарубежные СМИ, поправки лишают судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций. И последствия такой инициативы могут быть крайне серьезными. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

Увольнение министра обороны страны Йоава Галанта вновь вывело десятки тысяч людей на улицы Тель-Авива, пишет The Guardian. Господин Галант — первый высокопоставленный член правящей партии, который выступил против судебной реформы. Он призвал отложить принятие закона из-за серьезного недовольства в вооруженных силах страны. Тысячи израильских резервистов — от пилотов до офицеров разведки — отказались записаться на военную службу в знак протеста. Это особенно опасно потому, что напряженность в регионе растет.

И когда толпы протестующих наводнили улицы Израиля, готовность нажать на тормоза выразили и другие министры, отмечает The Wall Street Journal. Правда, сделать это Биньямину Нетаньяху мешают ультраправые. Они яростно призывают не уступать протестующим. И, судя по всему, премьер-министр не намерен отказываться от своего законодательного блицкрига. Даже несмотря на то, что страна стремительно двигается к конституционному кризису. Одно из самых популярных объяснений этому в соцсетях — попытка господина Нетаньяху избежать судебного преследования. Речь идет об обвинениях в коррупции.

Если израильский премьер потеряет контроль, водоворот, спровоцированный им, может иметь крайне серьезные последствия, считает The Washington Post. Речь идет не просто о внутреннем идеологическом расколе. За последние дни Биньямин Нетаньяху не раз посещал глав других государств и фактически был унижен на мировой арене лидерами США, Франции, Германии и Великобритании. Страна все больше отдаляется от многолетних союзников, и остается неясным, изменится ли этот курс.

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