Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское

Столичные власти решили называть четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско--Нижегородским, а не Киевско--Горьковским. В связи с этим Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) назовут Калужским. Департамент транспорта, отвечая на вопрос ТАСС о том, будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала, сообщил, что «таких инициатив департаментом транспорта не выдвигалось».

Власти объяснили решение «упрощением навигации для пассажиров»: МЦД-4 «Калужско--Нижегородский» получил название по наименованиям крупных городов, куда ведут железнодорожные направления (Киевское и Горьковское). «Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки»,— сообщил дептранс.

В связи с решением по МЦД-4 было «унифицировано название будущего диаметра и железнодорожного направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором — Калуга».

Власти не уточнили, будет ли переименовано Горьковское направление МДЖ в Нижегородское. Другие четыре МЦД на сайте проекта именуются как и прежде по названиям направлений МЖД: Белорусско--Савеловский, Курско--Рижский, Ленинградско--Казанский, Ярославско--Павелецкий.

Киевское направление МДЖ — линия к юго-западу от Москвы. Она ведет от Киевского вокзала через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной. Протяженность главного хода составляет 502,5 км. Московские власти используют наименование «Калужское направление» с конца января, но о переименовании ранее не сообщалось. Запуск МЦД-4 ожидается в 2023 году.

Леонид Уварчев