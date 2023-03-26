Главные новости за выходные 25–26 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил против концерта Ани Лорак. По его словам, концерт будет «неизбежно отменен» из-за позиции артистки относительно СВО.

После этого певица опубликовала на своих страницах в соцсетях пост, посвященный отмене концерта в Краснодаре и отношению к украинским властям. В нем она заявила, что «политические деятели» на родине еще с 2014 года оказывали на нее давление, что привело к «негативным последствиям» в жизни артистки, поэтому она выбрала переезд в Россию.

Адвокат Алексей Аванесян, который защищает краснодарца Олега Важдаева, подозреваемого в поджоге военкомата, заявил, что полицейские пытали током его подзащитного. По его словам, так они пытались выбить из Важдаева показания об украинском финансировании.

На курортах Краснодарского края летом 2023 года откроется 20 новых отелей и гостиниц общей вместимостью более 1 тыс. мест.

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