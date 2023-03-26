Летом в Краснодарском крае откроется 20 новых отелей

На курортах Краснодарском края летом 2023 года откроется 20 новых отелей и гостиниц общей вместимостью более 1 тыс. мест. Об этом ТАСС рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы ГК "Алеан" Фото: Фото пресс-службы ГК "Алеан"

По его словам, планируется не только открытие новых средств размещения, но и ввод новых корпусов в уже действующих организациях.

В конце февраля в Анапе открылся новый пятизвездочный отель «Город Mira Resort & Spa Miracleon Anapa 5*» («Город мира») на 950 номеров. Вложения в проект составили 2,5 млрд руб. Это пятый отель курорта Miracleon.

22 марта минкурортов Кубани сообщило, что в 2023 году турпоток на курорты Краснодарского края прогнозируется на уровне прошлого года, около 17 млн человек.

Александр Орлов

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